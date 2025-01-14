黃國昌投入民眾黨主席補選 黃帝穎點2大考驗

黃國昌宣布投入民眾黨主席補選。（資料照）

2025/01/14 18:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨代理主席黃國昌今天（14日）宣布投入黨主席的補選，引發外界討論。律師黃帝穎指出，黃國昌參選黨主席將有2大考驗，一個是「切割貪腐？避免再度關燈小黨」，另一個則是「拒當小藍？反省擴權違憲前科」。

黃國昌今天透過臉書宣布要參選黨主席，黃帝穎在臉書發文點出黃國昌將面臨的2大考驗，首先是他未來是否會切割貪腐，避免讓民眾黨成為關燈小黨，「法盲瞎挺柯文哲，無法獲得社會支持，黃國昌在時代力量也經歷黨主席涉貪，終失去立院席次，遭諷『小黨關燈人』，黃國昌當黨主席，是否重蹈覆轍關燈小黨，是第一個考驗！」

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黃帝穎接著說：「黃國昌說柯文哲案證據不足簡直『睜眼說瞎話』，至少被17個法官打臉！柯文哲羈押抗告高院4次，高院合議庭每次裁定均為3位法官認定柯文哲收賄、圖利等罪嫌重大，12位高院法官打臉黃國昌！北院重金庭認定柯文哲收賄、圖利罪嫌重大裁定羈押，3位法官打臉黃國昌！北院強制處分庭2次裁定柯文哲羈押禁見，認定柯收賄圖利罪嫌重大，2位法官打臉黃國昌！黃國昌選主席若未切割貪腐，除了被17個法官打臉，更將失去多數民意支持，再度關燈小黨！」

至於第二個考驗，黃帝穎表示，就是黃國昌是否會拒絕當小藍，並反省擴權違憲前科，「黃國昌強推國會擴權法案，遭憲法法庭判決違憲！黃國昌多次配合傅崐萁強推違憲擴權法案，導致黃國昌過去一起上街捍衛民主的中研院法律所同事、社運夥伴、律師、學者，如今沒有一人還站在黃國昌身邊！黃國昌讓三案判刑的更生人立委傅崐萁摸頭，強推擴權法案，引爆數萬青年在青島東路怒吼『黃國昌偽君子』！黃國昌選主席，是否拒當小藍？拒絕再被更生人總召摸頭？徹底反省擴權違憲前科，牽動壯大第三勢力或關燈小黨？」

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