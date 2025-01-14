帶動民眾黨士氣 謝立功促黃國昌參選新竹、宜蘭縣長

民眾黨前秘書長謝立功。（記者林哲遠攝）

2025/01/14 18:57

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，日前請辭黨魁，民眾黨今起展開黨主席參選作業，立委黃國昌隨即宣布將參選。民眾黨前秘書長謝立功大讚黃國昌勇於承擔，並強調無論是新竹市、新竹縣或宜蘭縣，黃國昌絕對是活棋，主帥出征可以帶動2026大選的整體士氣。

謝立功下午召開「民眾黨未來路線與第三勢力發展」座談會，針對黃國昌宣布參選黨主席，謝立功表示認同，並大讚黃勇於承擔，他本以為黃國昌的動作會做得慢一點，現在於第一時間表態，黃所提的三大事項自己也很贊同。

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談及同樣具有參選資格的前立委蔡壁如，謝立功說，蔡壁如一直想跟黃國昌約碰面，選前約是誠意、選後約是態度，不管選前、選後都應該討論一下。目前看起來蔡壁如並無表態要參選黨主席，現在只有黃國昌一位要選，現在也不是要搶主席的位置，而是要承擔民眾黨的重責大任。

謝立功續指，今天他舉辦的座談會是第一場，未來會擴及中、南、東部召開，由於不少支持者並非黨員，由黨部來辦座談可能不太恰當，他希望台灣有強大的第三勢力，也是他的重責大任、給自己的期許。

針對蔡壁如點名黃國昌參選新竹市長，謝立功認為，不管是新竹市、新竹縣或宜蘭縣，黃絕對是活棋，主帥出征可以帶動士氣，有很大的加分效果。至於是否有意與黃約時間見面，他說，自己非常樂意，但「與其我約他，不如他約我。」

謝立功也提及，在野黨合作監督執政黨，在學理上是必然，但某些議題、法案上，為什麼不能跟民進黨合作？他認為不是執政黨提出的就要反對，為反對就反對，並非第三勢力該採取的態度。

至於外界嘲諷黃國昌是「政黨關燈手」，謝立功說，他相信黨代表、中央委員、中評委都能給黃國昌很多建議，且民眾黨全台有近50名地方民代、公職，絕對不會走跟時代力量一樣的路。

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