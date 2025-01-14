台中太平區人口破20萬 幸運兒喜獲2錢金鎖片等大禮

慶祝台中太平區人口突破20萬人，台中市長盧秀燕（右2）今天頒發金鎖片、禮券、獎座給第20萬設籍的幸運兒（右4）。（記者陳建志攝）

2025/01/14 18:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區去年底人口突破20萬人，成為全市第4個人口突破20萬人的行政區，太平區公所今天舉辦慶祝活動，除第20萬名遷入的幸運兒，還有最接近的新生兒，頒給2錢金鎖片、6千元禮券和紀念獎座，其它前5名民眾和新生兒也都頒發6千元禮券，還抽出100名民眾送大禮袋。

太平區公所今天在馬卡龍公園舉辦人口突破20萬人慶祝活動，包括台中市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、農業局長張敬昌、太平區長許貴芳、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔，市議員張玉嬿、蔡耀頡、賴義鍠，以及29區的區長和多位里長都出席。

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台中市長盧秀燕表示，台中近年因快速發展、機能完善，吸引大量人口遷入，去年共增加1萬4692人，全市人口已破286萬人，人口增幅全台第2多，許多行政區人口也有顯著增長，包括北屯人口破31萬人、梧棲人口破6萬、清水破9萬、沙鹿區破10萬人、龍井即將破8萬人，全市第4大行政區太平人口也突破20萬人，顯示民眾肯定台中是宜居城市。

盧秀燕今天並頒發金鎖片、禮券、大禮袋給12名剛設籍太平的幸運民眾，剛好第20萬人口的陳姓民眾，今天因上班由弟弟、妹妹代表出席領獎，妹妹表示，原本住在大里，最近搬來太平，當天是一家6口一起遷戶籍到太平，根本沒想到姊姊會是第20萬人口，接到市府通知還以為是詐騙，對於幸運成為第20萬人口，還獲贈黃金、禮券、獎座，覺得很開心。

最接近第20萬人的新生兒，則是剛出生還未滿月的楊姓女寶寶，爸爸表示，自己住在太平已經30多年，和太太結婚1年多這是第1胎，之前只希望女兒在龍年出生，沒想到不但龍年出生，還成為最接近20萬人的新生兒，覺得很幸運。

出席的立委何欣純表示，自己是屯區（太平、大里）在地立委，看到太平人口突破20萬人，這幾年她在立院全力協助爭取中央經費的支援也相當重要，包括「74快速道路六順橋南入匝道」、「市民大道一、二期打通」、「太平區聯合行政中心興建工程」等重大建設，會持續爭取讓太平民眾有更便利的生活環境。

今天現場並抽出100名設籍太平的幸運民眾，將可獲得市府與太平區公所網羅10項在地名產，精心準備的「太平愛你20幸福大禮袋」。

慶祝台中太平區人口突破20萬人，台中市長盧秀燕（右4）今天頒發金鎖片、禮券、獎座給最接近20萬人的楊姓女寶寶（右6）。（記者陳建志攝）

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