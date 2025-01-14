春節連假訂房率僅4成 陳世凱坦言「國旅壓力大」

交通部長陳世凱14日出席新春記者會。（記者蔡昀容攝）

2025/01/14 17:40

〔記者蔡昀容／台北報導〕國旅被詬病房價高、吸引力不足，春節連假目前平均訂房率僅達4成，未比去年好。交通部部長陳世凱表示，春節連假天數多，加上台幣匯率因素，國人踴躍出國，導致國旅壓力大，會儘量協助業者，讓國旅市場往良性方向發展。

截至1月10日統計，春節連假前8日平均訂房率41.28%。陳世凱坦言，今年春節連假天數多，加上出國人次很多，春節訂房率沒有比去年好，但其實「差不多」。他分析，受到匯率影響，台幣變大，國人到日本或韓國玩會感到划算，像去年國人就踴躍出國，也導致國旅壓力很大。

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國人抱怨國旅房價太高。陳世凱表示，房價有其市場機制，而業者的備品負擔、缺工問題、勞動成本增加等，交通部希望能一步步解決、協助業者，讓市場往良性方向發展。他也提到，有立委反應「要思考補助以外的方案」，但業主確實很需要補助，交通部也在儘量協助。

國旅魅力需要身體力行去感受。陳世凱說，他過去會帶孩子國內旅遊，每個月至少兩次外出住宿，可說是國旅玩透透，但現在擔任部長較無時間，未來或許能有一個系列，是部長帶大家到處玩透透，或是轄管單位首長也能一起推廣國旅，例如高速公路局長帶大家認識下交流道之後，能去哪裡玩、哪裡住，讓民眾知道台灣真的很好玩。

陳世凱也重申，國際來台客去年合計786萬人次，未達1000萬人次目標，「去年沒做到的，我們今年把它做到。」有些聲音質疑千萬人次目標企圖不夠，但他的做事習慣是「務實一點」。今年也會請桃園機場公司、民航局等，增加航線、航班、航點等等，一起努力爭取外國旅客來台。

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