黑熊學院執行長朱福銘。（黑熊學院提供）

2025/01/14 18:10

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨中央今（14）於社群發文指稱內政部編列預算找黑熊學院上課是教「民主種菜」。對此，黑熊學院回應強調，「民防沒有顏色」，黑熊學院作為一個民間民防組織，根本不知道內政部密件的存在，若有人捕風捉影就應舉證，保衛國家是全國的事情，而「植物課」更不是花園景觀，是傳授二戰英德對戰時保持糧食不匱乏的知識。

國民黨新北市立委張智倫昨於立院內政委員會提及內政部以密件形式，逕自向地方警政單位指定推薦黑熊學院，並編列2218萬元預算，指控是「民主種菜」。

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對此，黑熊學院執行長朱福銘今天回應表示，正如密件字面上的定義，黑熊學院作為民間民防組織，根本不知道其存在，如果今天有人只是捕風捉影的話，就請舉證。

朱福銘強調，民防是沒有顏色的，保衛國家是全國的事情，黑熊學院也不樂見只有少數單位在從事民間防衛工作。

另外，朱福銘反嗆，國民黨對民防及商業完全不了解，令人訝異。所謂「求生種植術」植物課，並非什麼花園景觀，實際上源於歐洲二戰時期英德對戰，英國為保持糧食不匱乏的技術和知識。

朱福銘指出，當時英國首相邱吉爾也曾說「當我們種下植物時，我們對於國家的信心還有防衛的決心就點燃了」，這正是民防的意義。他也強調，就商業而言，任何一個植物的課程8、9千元比比皆是，黑熊學院不追求極大化的盈利，只追求基本損平。

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