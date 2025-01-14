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    苗栗縣頭屋國中操場跑道老舊 立委沈發惠爭取改善

    苗栗縣頭屋國中跑道多處破損。（圖由立委沈發惠苗栗辦公室提供）

    苗栗縣頭屋國中跑道多處破損。（圖由立委沈發惠苗栗辦公室提供）

    2025/01/14 16:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋國中操場跑道，經長期使用已多處破損，縣議員徐筱菁收到家長請託，向立委沈發惠陳情，昨（13日）由苗栗辦公室主任陳詩弦會同徐筱菁，與教育部體育署科長王力恆、苗栗縣政府體健科長葉馥榛等人到校會勘，將爭取改善。

    頭屋國中設有體育班，學校運動場也是社區重要的活動場所，操場使用距今逾14年，跑道己多處破損，經過多次局部修補。校長吳忠道也表示，頭屋國中由於場地破損，學生常常需借用苗栗縣體育場校園移地訓練，往返交通不便，希望體育署能夠幫忙給選手、學生及社區民眾一個安全的運動環境。

    經眾人會勘後，決議跑道周圍有榕樹竄根，可能會影響跑道壽命，建請學校妥善處理並提出移樹計劃；體育署同意於農曆過年後，盡快安排專家學者入校專業會勘。

    此外，整修計劃以操場跑道優先，中間球場的表層鋪面，視情形再另行研議；跑道內側積水水改善部分，請與專家學者進行協調後，再決定處理方式；縣府同意負擔相關配合款，由徐筱菁協調縣府應配合事項。

    陳詩弦表示，沈發惠委員也是苗栗子弟，近年來對苗栗縣各級學校的建設補助爭取，不遺餘力，未來也會持續努力服務。

    縣議員徐筱菁收到家長請託，向立法委員沈發惠陳情，由苗栗辦公室主任陳詩弦會同徐筱菁，與教育部體育署科長王力恆、苗栗縣政府體健科長葉馥榛等人到校會勘。（圖由立委沈發惠苗栗辦公室提供）

    縣議員徐筱菁收到家長請託，向立法委員沈發惠陳情，由苗栗辦公室主任陳詩弦會同徐筱菁，與教育部體育署科長王力恆、苗栗縣政府體健科長葉馥榛等人到校會勘。（圖由立委沈發惠苗栗辦公室提供）

    頭屋國中跑道多處破損，經過多次局部修補。（圖由立委沈發惠苗栗辦公室提供）

    頭屋國中跑道多處破損，經過多次局部修補。（圖由立委沈發惠苗栗辦公室提供）

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