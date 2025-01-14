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    徐巧芯稱柯文哲被關「賴清德開心死了」 綠委：不愧是詐騙集團至親

    國民黨立委徐巧芯今表示，有親賴人士稱民眾黨前主席柯文哲被關，賴清德開心死了。圖為賴清德（右）、柯文哲（左）2023年在台北市萬華區發放春節福袋和發財金。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯今表示，有親賴人士稱民眾黨前主席柯文哲被關，賴清德開心死了。圖為賴清德（右）、柯文哲（左）2023年在台北市萬華區發放春節福袋和發財金。（資料照）

    2025/01/14 16:58

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今（14日）表示，她曾與熟識總統賴清德的人通話，該人士稱民眾黨前主席柯文哲被關，「賴清德開心死了」。對此，民進黨立委林楚茵反批，徐巧芯不愧是詐騙集團的至親，一開口就是謊言。

    針對徐巧芯的說法，林楚茵質疑，近期貪污遭起訴或判刑的，柯文哲是國民黨台北市議員鍾小平檢舉、宜蘭縣長林姿妙是民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠檢舉、新竹市長高虹安是國民黨新竹市長候選人林耕仁檢舉，結果統統都怪到賴清德頭上，合理嗎？民眾期待的是徐巧芯家族詐騙的不法情事，要公開說清楚，100萬到底跟詐騙之間是什麼關係？

    林楚茵表示，徐巧芯這種信口開河、吹牛不打草稿的說法，就像黃國昌宣稱賴清德從監視器看到柯文哲一樣荒謬可笑。

    此外，民進黨立委王義川也在社群平台Threads發文強調，若賴清德有能力操控司法，為什麼徐巧芯家族和國民黨立委貪贓枉法的案子，至今未見任何動作？還能在立法院囂張，放任國民黨繼續在立法院為非作歹、毀憲亂政？

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