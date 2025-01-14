網傳助手持五星旗去「 釘孤枝」鬧場 陳柏惟回應「瞎了嗎」

前立委陳柏惟說，不會叫人家做這種事（反串舉五星旗）。（資料照，記者黃旭磊攝）

2025/01/14 17:13

〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣民眾黨11日在台北市自由廣場舉行「釘孤枝」抗議活動，網路流傳反串群組號召群眾攜帶五星旗，以自導自演形式「手持五星旗去挺貪污鬧場」，網友對比畫面人物，指稱就是前立委陳柏惟助手，對此，陳柏惟今天表示，「蛤，瞎了嗎？」，網友胡亂指控「竹篙套菜刀（台語：胡亂裝湊）」，不會叫人家做這種事。

民眾黨11日舉辦「1.11 釘孤枝」抗議活動，黨部稱集會現場湧進15萬人，而在集會期間，有網友在警方隔離區拍到戴黑口罩長髮人士，拿出紅色五星旗表態稱「舉著給媒體拍攝」，事後，民眾黨支持者對比畫面人物，指稱為某黨桃園市黨部幹部、前立委陳柏惟助手，批評「3Q」要不要出來出面說明一下，拿五星旗到人家場子抹人家紅統，到底噁不噁心，拚命用中共威脅恐懼恐嚇台灣人進行撕裂。

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陳柏惟今天接受本報電訪表示，「竹篙套菜刀」、「蛤，瞎了嗎？」，不認識畫面人物，不會叫人家做這種事，陳柏惟也在脆（Threads）po文回應批評網友造謠，不到3小時吸引超過2千2百人按讚，網友留言稱水餃（陳柏惟）居然有錢請助理，看熱鬧也要被拖下水。

「釘孤枝」支持者稱，反串群眾攜帶五星旗自導自演，拍照後立即以「有人舉五星旗」，上傳脆等社群稱小草挺貪污遊行，企圖深入遊行群眾進行內部污衊破壞，究竟畫面人物是誰仍待查證。

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