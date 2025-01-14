為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    網傳助手持五星旗去「 釘孤枝」鬧場 陳柏惟回應「瞎了嗎」

    前立委陳柏惟說，不會叫人家做這種事（反串舉五星旗）。（資料照，記者黃旭磊攝）

    前立委陳柏惟說，不會叫人家做這種事（反串舉五星旗）。（資料照，記者黃旭磊攝）

    2025/01/14 17:13

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣民眾黨11日在台北市自由廣場舉行「釘孤枝」抗議活動，網路流傳反串群組號召群眾攜帶五星旗，以自導自演形式「手持五星旗去挺貪污鬧場」，網友對比畫面人物，指稱就是前立委陳柏惟助手，對此，陳柏惟今天表示，「蛤，瞎了嗎？」，網友胡亂指控「竹篙套菜刀（台語：胡亂裝湊）」，不會叫人家做這種事。

    民眾黨11日舉辦「1.11 釘孤枝」抗議活動，黨部稱集會現場湧進15萬人，而在集會期間，有網友在警方隔離區拍到戴黑口罩長髮人士，拿出紅色五星旗表態稱「舉著給媒體拍攝」，事後，民眾黨支持者對比畫面人物，指稱為某黨桃園市黨部幹部、前立委陳柏惟助手，批評「3Q」要不要出來出面說明一下，拿五星旗到人家場子抹人家紅統，到底噁不噁心，拚命用中共威脅恐懼恐嚇台灣人進行撕裂。

    陳柏惟今天接受本報電訪表示，「竹篙套菜刀」、「蛤，瞎了嗎？」，不認識畫面人物，不會叫人家做這種事，陳柏惟也在脆（Threads）po文回應批評網友造謠，不到3小時吸引超過2千2百人按讚，網友留言稱水餃（陳柏惟）居然有錢請助理，看熱鬧也要被拖下水。

    「釘孤枝」支持者稱，反串群眾攜帶五星旗自導自演，拍照後立即以「有人舉五星旗」，上傳脆等社群稱小草挺貪污遊行，企圖深入遊行群眾進行內部污衊破壞，究竟畫面人物是誰仍待查證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播