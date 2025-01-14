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    列染黑、涉貪爭議 王婉諭籲民眾黨未來黨魁「勇於反省」

    時代力量黨主席王婉諭。（記者陳逸寬攝）

    時代力量黨主席王婉諭。（記者陳逸寬攝）

    2025/01/14 16:51

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴、羈押禁見，日前請辭黨魁一職，民眾黨今起展開黨主席補選，立委黃國昌隨即宣布參選。時代力量黨主席王婉諭點出，民眾黨染黑、政治獻金假帳與柯文哲涉貪等多項爭議，呼籲不論誰當選民眾黨主席，面對錯誤，勇於反省，做出修正，才是民眾黨未來最大的挑戰。

    王婉諭指出，參與政黨政治是每一位台灣公民的權利，時力祝福台灣民眾黨的主席補選能順利完成，但要領導一個政黨，正派、負責，應該是最基本的條件。她直言，自己在2023年的7月16日曾在凱道說過，民眾黨黑白不分、葷素不忌，吸收了許多染黑的爭議人選，這個狀況至今沒有改變，甚至變本加厲，這樣的政黨，要怎麼引領社會踏實進步？

    王婉諭提及，再者，從柯文哲市長任內包含社子島在內的諸多開發案，民眾黨一向站在財團那一邊，站在草根人民、公民社會的對立面，這樣的政黨，要怎麼為人民發聲；最後，一個面對政治獻金錯假帳、面對前主席涉貪毫無反省能力，沒有給支持者任何交代的政黨，談什麼理性、科學、務實、負責？

    王婉諭強調，再多的美好詞藻，都掩蓋不了這些事實，不論誰當選民眾黨主席，面對錯誤，勇於反省，做出修正，才是民眾黨未來最大的挑戰。

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