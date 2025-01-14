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    草屯鎮長補選倒數！簡賜勝辭議員 蔡銘軒：坐實未利益迴避

    南投草屯鎮長補選倒數，民進黨候選人蔡銘軒（中）在立委范雲（右）、羅美玲（左）陪同下車隊掃街。（記者劉濱銓攝）

    南投草屯鎮長補選倒數，民進黨候選人蔡銘軒（中）在立委范雲（右）、羅美玲（左）陪同下車隊掃街。（記者劉濱銓攝）

    2025/01/14 16:27

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮長補選18日投票，選戰倒數藍綠持續掃街造勢，國民黨候選人簡賜勝今天由南投市長張嘉哲陪同車掃，民進黨蔡銘軒則由立委范雲一起車隊掃街，針對簡賜勝辭去縣議員，蔡銘軒回應，簡會辭職就是坐實未做到利益迴避，試圖躲避法律責任，人民會看清楚的。

    蔡銘軒今下午在立委范雲、羅美玲等人陪同下，一起到草屯鎮車隊掃街，對於對手簡賜勝已辭去縣議員職務，蔡銘軒說，辭職的舉動就是要掩飾簡沒有做到利益迴避，為何簡的家族營造企業可以承包那麼多的縣府工程。

    至於簡賜勝放話要他一起辭掉縣議員，蔡銘軒回應，縣議員並不是簡口中所說的權貴，反而他認為是人民的公僕，他會把縣議員的本份做好，當選草屯鎮長就會辭去議員，全力為草屯鎮民服務。

    陪同車掃的范雲表示，蔡銘軒的幸福小鎮政見，不只照顧老人，也照顧到小店家，讓鎮民都能有消費券，促進在地經濟，如此以達到循環與促進消費，並規劃活化公有地，嘉惠財政與鎮民，希望選民支持沒有包袱，用心為在地服務的蔡銘軒。

    簡賜勝今在黨籍南投市長張嘉哲、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲，以及縣議員陪同下車隊掃街，眾人從草屯市區掃街到舊街區，不放過人潮聚集的地方，顯示選戰進入最後階段，藍綠紛紛衝刺車掃，選情緊繃可見一斑。

    南投草屯鎮長補選倒數，國民黨候選人簡賜勝（右）在南投市長張嘉哲（左）等人陪同下車隊掃街。（簡賜勝競選總部提供）

    南投草屯鎮長補選倒數，國民黨候選人簡賜勝（右）在南投市長張嘉哲（左）等人陪同下車隊掃街。（簡賜勝競選總部提供）

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