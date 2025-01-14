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    我方拋「觀光小兩會」遞出大橄欖枝 陳世凱：對岸沒回應

    交通部長陳世凱14日在交通部新春記者會表示，針對兩岸觀光及觀光小兩會進度，我方已經遞出很大的橄欖枝，但目前沒有收到對岸回應。（記者蔡昀容攝）

    交通部長陳世凱14日在交通部新春記者會表示，針對兩岸觀光及觀光小兩會進度，我方已經遞出很大的橄欖枝，但目前沒有收到對岸回應。（記者蔡昀容攝）

    2025/01/14 16:27

    〔記者蔡昀容／台北報導〕總統賴清德在新年談話提出先啟動「觀光小兩會」，讓兩岸在對等尊嚴下交流觀光。交通部部長陳世凱今（14日）強調，我方釋出善意相當多，遞出的橄欖枝也非常大支，希望對岸看得到，並屏除政治干擾，但目前未獲回應。觀光署署長周永暉表示，希望對岸文旅部能有進一步表示，但目前沒有收到進一步訊息。

    中國上海去年稱推動居民組團赴台旅遊，賴清德在今年新年談話受訪指出，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，建議先由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會及海峽兩岸旅遊交流協會（觀光小兩會）進行協商。觀光署當時也重申，我方歡迎中國旅客來台旅遊的立場不變，相關機關準備工作均已就緒，將視中國文化和旅遊部正式宣布開放的具體情況，或經由觀光小兩會協商。

    今天交通部舉辦新春記者會，媒體關心觀光小兩會的進展。陳世凱表示，他對此都是正面看待，我方釋出的善意也相當多、相當大。有些立委質疑，對岸已經遞出橄欖枝，我方要如何處理？但他回應立委，我方橄欖枝比對岸大支，而且更早遞出去。

    「我們該啟動的已經啟動，但目前對方沒有什麼回應。」陳世凱再次呼籲對岸，兩岸觀光是良善循環，希望能夠正常推動，盼對岸能屏除政治干擾，「台灣對於觀光的善意已經相當多，橄欖枝已經非常大支，希望對岸能看到。」

    周永暉表示，針對兩岸團客旅遊問題，觀光署先前已發布聲明，希望對岸文旅部能有進一步表示，或是透過觀光小兩會交流，但目前沒有進一步訊息。周強調，期待新的一年能夠進一步交換意見。

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