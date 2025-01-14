蔡壁如點名黃國昌選竹市長 曾資程：民眾黨挺貪污、市民買單？

民眾黨前立委蔡壁如點名代理黨主席黃國昌2026親征新竹市選市長，但新竹市民進黨市議員曾資程則稱民眾黨全黨挺貪污，市民會買單嗎？圖為黃國昌到新竹市演講情形。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/01/14 16:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕「ㄌㄤˊ 又來了！」民眾黨代理主席黃國昌今天宣佈將投入黨主席補選，前黨主席柯文哲的親信之一蔡壁如則在廣播節目稱請黃國昌以主帥之姿，親征2026年的新竹市長選舉。針對蔡壁如的喊話，民眾黨新竹黨部主委李國璋認為目前市長最佳人選還是因貪污案一審被判刑已停職的高虹安。而民進黨市議員曾資程則酸，民眾黨全黨挺貪污，民眾黨所提的人選，市民會買單嗎？並酸蔡壁如亂點鴛鴦譜，膽敢向準主席黃國昌指手劃腳，黃國昌會理你嗎？

曾資程說，新竹市已是藍白合的重災區，民眾黨2年的執政成績不堪卒睹，品牌形象嚴重受挫，新竹市民還會接受民眾黨推出的人選嗎？柯文哲涉貪案，不管是北檢的起訴書，或者是北院、高院的裁定書，都指出，柯文哲涉犯貪污治罪條例之主管監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，但是民眾黨毫無是非全黨挺貪污，這種沒有道德法治觀念的政黨，所提出的市長人選，市民會買單嗎？

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對蔡壁如點名黃國昌親征2026年新竹市長選舉，新竹黨部主委李國璋認為，新竹市長高虹安仍是最佳人選。並提到高虹安官司變數多，目前代理市長邱臣遠穩定接棒，很難想像需要談到第3人的可能性，且若高能競選連任，黨部一定是全力支持，而黃國昌是不可多得的人選，黃國昌目前除黨團總召的身分，還主導立法院在野黨團在法案上合作，又代理民眾黨黨主席，還需處理柯前主席交辦改選工作等。

民眾黨前立委蔡壁如點名代理黨主席黃國昌2026親征新竹市選市長，但新竹市民進黨市議員曾資程則稱民眾黨全黨挺貪污，市民會買單嗎？（資料照，記者洪美秀攝）

民眾黨前立委蔡壁如點名代理黨主席黃國昌2026親征新竹市選市長，但新竹黨部主委李國璋認為目前黨內2026年的新竹市長最佳參選人選仍是因貪污案停職中的高虹安。（資料照，記者洪美秀攝）

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