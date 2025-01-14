李彥秀稱無法指揮黨團運作 「港湖除銹」批推諉卸責

國民黨立委李彥秀稱無法指揮黨團運作，「港湖除銹」批推諉卸責，強調罷免行動核心是針對李的問政能力與責任意識，非李所稱的「仇恨口號」。（資料照）

2025/01/14 16:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市內湖、南港選區公民團體「港湖除銹」發起罷免國民黨立委李彥秀行動，直指李彥秀是國民黨副秘書長、文傳會主委，對於法案、黨團決策有實質影響力；但此番言論遭李彥秀反駁批罷免團體「完全不瞭解立法院運作」。對此，「港湖除銹」今（14）日發布聲明，批評李彥秀說法是推諉卸責，也強調罷免行動核心是針對李的問政能力與責任意識，非李所稱的「仇恨口號」。

對此，李彥秀表示，尊重不同的政治訴求與立場，這就是民主、多元、包容的「台灣價值」，相信港湖選民的智慧與決定。

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「港湖除銹」表示，李彥秀近日批評罷免團體「完全不瞭解立法院運作」，並聲稱「黨副秘書長或文傳會主委都不能直接指揮立院黨團運作」，無非是推卸責任，迴避問政不力問題，也掩蓋其於《財政收支劃分法》三分鐘草率審查過關的角色。

「港湖除銹」指出，去年11月6日立院審查《財劃法》修正草案時，由國民黨立委陳玉珍主持的會議，三分鐘內宣布修法審查完竣，隨即將草案送出委員會，當天並有「未逐條審查」、「未停止討論即表決」、「表決違規」、「議事錄登載不實」等嚴重瑕疵；而當天李彥秀與陳玉珍都在現場，並未針對會議程序違規提出異議，顯然對此事件的不公負有不可推卸的責任，必須向選民交代清楚。

「港湖除銹」質疑，如果李彥秀真的如她所說，無法指揮或影響黨團運作，那她當天在現場到底是站在哪一邊？是支持不合法程序，還是僅作為一個毫無影響力的旁觀者？如果她僅能旁觀，那她還憑什麼自居為港湖選區的民意代表？

「港湖除銹」強調，此次罷免針對是李彥秀的問政能力與責任意識，並非她所稱的「仇恨式口號」，她的問政表現、在重大議題上的投票立場、對地方選民需求的冷漠，以及在國民黨黨團內的角色定位，都未達選民對她的期待，推卸責任的態度更暴露其無法勝任立委職務，「選民需要的是積極作為、 勇於承擔的代議士，而不是推卸責任、模糊角色的政治人物」。

「港湖除銹」呼籲，李彥秀應正面回應公眾質疑，公開說明她在財劃法三分鐘會議中的具體角色。

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