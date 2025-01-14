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    首頁　>　政治

    傳林佳龍接掌國安會 府方否認：吳釗燮無可取代

    國安會秘書長吳釗燮。（資料照）

    國安會秘書長吳釗燮。（資料照）

    2025/01/14 14:52

    〔記者陳昀／台北報導〕針對網路媒體引述匿名黨政高層消息稱，國安會秘書長吳釗燮將於農曆年後異動、由現任外交部長林佳龍接任，顯示賴清德總統將在美國總統川普上任之際建立「信賴國安體系」。對此，府方嚴正否認，強調賴總統與國安團隊合作無間、互動緊密且深具互信，吳釗燮無可取代。

    該報導宣稱，吳釗燮、國防部長顧立雄與國安局長蔡明彥為前總統蔡英文與美國拜登政府協調後定案的國安團隊，目的是蔡賴政權交接期間穩定台美關係，但隨著川普即將回任美國總統，我國國安團隊可能將於春節後異動。

    對此，府方人士嚴正否認，並表示，賴總統跟國安團隊合作無間，不僅溝通有默契，更是互動緊密的互信團隊，賴總統與吳釗燮互動緊密、深具互信，從過去賴副總統的軍談會議，到就任後幾次的軍演背後都有吳釗燮的運籌帷幄，賴總統就任至今民調維持5成至5成5，背後是團隊穩健齊心。

    府方人士提及，賴總統去年底出訪太平洋友邦時，就是由吳釗燮坐鎮國內「看家」，當時發生南韓戒嚴的突發事件，雙方也立刻於半夜熱線，足證兩人互信默契，以及吳釗燮在國安會秘書長的無可取代及重要性。

    黨政人士也痛斥，放話者其心可議，要嘛是想要當外交部長，要嘛是想要惡意離間蔡英文前總統與賴清德總統的關係，但「無論心態為何，皆為小人之心」。

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