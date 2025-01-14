批民眾黨砍文化部預算介入媒體 林宜瑾：秀下限臭不可聞

林宜瑾批評，民眾黨公然介入媒體運作，連一點監督預算的倫理觀念都沒有，還毫無自知之明地直播秀下限、臭不可聞。（資料照）

2025/01/14 20:00

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民眾黨團動刀大砍中央政府總預算，其中包括文化部對財團法人中央通訊社捐助3億餘元預算，共刪減15%、凍結15%。民進黨籍教育及文化委員會成員林宜瑾今（14日）批評，文化部相關預算牽涉媒體自由和思想自由，民眾黨公然介入媒體運作，連一點監督預算的倫理觀念都沒有，還毫無自知之明地直播秀下限、臭不可聞。

林宜瑾強調，媒體自由是民主國家重大根基，立委當然有權凍結或刪除預算，但也要知所節制，尤其文化部相關預算牽涉媒體自由和思想自由，絕對不是立委仗恃自己有權，就可以隨便凍隨便砍的，這種懲罰性的預算凍砍方式，將嚴重影響中央社運作，絕非全民之福。

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林宜瑾說明，刪除中央社15%預算、凍結15%預算是什麼概念？就是在民眾黨願意讓中央社順利解除凍結前（最快下會期），中央社有3成的預算9600多萬都不能用，就算解凍了，也還有4800多萬是直接消失不見的。

林宜瑾說，中央社資源雖為國家所挹注，但國家必須謹守「臂距原則」（Arm's Length Principle），隔著一條手臂的距離，既不會遠到連喊話、給意見媒體都聽不到，但也不會近到一揮拳媒體就鼻青臉腫。立委對媒體預算的監督，當然也要把握這項重要原則，而且充分尊重媒體專業。

「我就問，你黃國昌、民眾黨有比中央社還懂媒體經營、新聞倫理嗎？到底憑什麼要大幅凍砍人家預算？」林宜瑾直言，提出來的理由拙劣無比，還可以講得大言不慚，什麼叫中央社「人均貢獻亦直線下滑」？不要說你是在監督國家預算了，這種毫無專業依據的臆測性指控，就算放在個人的學術論文，也是臭不可聞。

林宜瑾也質疑，發稿數可以用來評估媒體的貢獻嗎？什麼是中央社「不必要之成本」？什麼又是中央社的「不當支出」？這些是一個政黨有該站出來給媒體下指導棋的嗎？中央社是國家的中央社，是全民的中央社，讓中央社進一步公共化改革都來不及了，民眾黨居然還在公然政治介入中央社的運作，可笑、可悲且可恥。

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