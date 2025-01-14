批「政變組合拳」侵害憲政 78社科學者發聲反憲訴法修惡

立法院院會10日處理行政院所提「憲法訴訟法覆議案」，國民黨團、民眾黨團聯手以62票對51票，否決覆議案。（資料照）

2025/01/14 14:22

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院否決行政院所提「憲法訴訟法」修正覆議案，昨將覆議案咨文送請總統府、行政院。78位政治與社會科學背景的學術工作者今（14日）發表聯合聲明，反對「憲訴法」修惡，並指立法院「體制內政變組合拳」已侵害憲政體制的權力分立原則，呼籲各界一起採取行動、守護民主政治。

多位學者共同發起「政治與社會科學『學術工作者守護憲政秩序』聲明與連署」，截至今天下午1時半已高達78人參與，人數不斷增加。聲明指出，「憲訴法修正案」將讓憲法法庭無法運作，這是本屆立法院在野黨團的最新力作，目前已看到各式各樣違反正常立法程序所訂出的高度爭議法案，嚴重危害民主政治與我國憲政體制。

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聲明指出，此次「憲訴法」修惡是去年國會擴權法案的延伸，甚至可推論是對於憲法法庭判處該擴權法案違憲的一個報復手段。實際上就是立法權要讓司法違憲審查制度無法運行，立法院透過憲訴法修法與大法官人事同意權，讓憲法法庭無法行使對於法律的違憲審查。

接著，聲明盤點立法院侵害憲法秩序的各項作為，涵蓋制度、錢與人事等三大層面。首先是制度，去年國會擴權法案大幅擴張立院職權，讓立院可身兼司法官的功能、還可執行各種懲戒，成為政府之上的「太上國會」；「選罷法」大幅提升罷免難度，等於是保障立委不被罷免的「自肥」。

第二是錢，除了杯葛總預算之外，還包括修改財政收支劃分法，大幅弱化中央政府的財政權；若從國防軍事預算來看，更可觀察到在野黨針對性、大幅刪減必要預算的作法，將會大幅弱化台灣抵抗外敵的能力。第三人事，包括各種人事審查案的刻意拖延（包括考試院）、惡意杯葛（大法官），甚至用修法方式讓國家通訊傳播委員會（NCC）、原住民族委員會等組織陷入運作困難。

「這是一場精心策劃的體制內政變奪權組合拳。」聲明直言，在野黨對執政黨所謂「監督與制衡」都已超越應有的程序、規範，過程顯然出現立法過程的「重大明顯瑕疵」，且目的在於淘空國家、踐踏憲政秩序。

聲明呼籲，掌握立院多數的國民黨和民眾黨，應回復正常立法程序，讓法案獲得合理的審查與討論，同時尊重憲法及立院職權行使規範。執政黨除持續嘗試與在野黨的協商與和解外，應更積極進行議程設定，提出重要的法案和施政方針，並說服國民一起努力。目前在任的司法院大法官，應承擔守護憲政民主根本秩序的職責，捍衛司法權的獨立與自主性，阻止並糾正各種違憲的法律及立法行為。

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