反對惡修憲法訴訟法 台大法律學院校友及學生發起連署

拒絕癱瘓憲法法庭，反對惡修憲法訴訟法，國立台灣大學法律學院（系、所）校友暨在校學生展開連署，成為憲法法庭的後盾。（記者林曉雲翻攝）

2025/01/14 15:54

〔記者林曉雲／台北報導〕拒絕癱瘓憲法法庭，反對惡修憲法訴訟法，國立台灣大學法律學院（系、所）校友暨在校學生展開連署，發起人賴中強表示，他們是法律學習者，民主憲政秩序是唯一的信仰，基於所知所學，不能坐視憲法法庭癱瘓，不能眼看權力分立傾頹，因此選擇站出來，也要成為憲法法庭的後盾，讓憲法法庭知道「人民需要憲法法庭的運行不墜」，讓憲法法庭知道「人民希望憲法法庭能夠持續維護憲法、守護人權。」

賴中強也在臉書發文，短短2小時已有逾400人按讚，連署人數也在增加中。賴中強表示，我們處於自由的世代，我們知道民主憲政秩序如同空氣、陽光與水，不可或缺。我們希望能讓更多人瞭解這個議題，跟我們站在一起守護自由的生活。

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賴中強表示，自司法院大法官釋字解釋至憲法法庭裁判，已確立憲法機關忠誠義務屬我國憲法基本秩序。然立法院希望透過大幅度削弱，甚至癱瘓司法權的方式以達實質擴權的目的，是破壞權力分立，也是傷害民主憲政秩序，更是積極且故意的違反憲法賦予立法院的義務。憲法法庭的停擺與人權保障息息相關，憲法法庭所受理、作成判決或裁定的案件絕大多數與人民基本權利有關，新修正憲法訴訟法為達削弱司法權之目的，竟犧牲人民基本權利之保護，令人不能認同。

連署指出，權力分立為民主國家之脊樑，各憲法機關間平等相持為權力分立運作之唯一方式。依據憲法，司法院為憲法解釋機關，又依據司法院組織法，司法院設置憲法法庭維護人民基本權利、民主憲政秩序，憲法法庭為我國司法權不可或缺之一環，不可一日停擺。

立法院於去年12月20日修正通過憲法訴訟法第4條、第30條、第43條，規定參與評議大法官人數不得低於10名、作成違憲宣告的大法官人數不得低於9名、且不區分案件類型一率適用相同門檻。

連署說明，於應然面上大幅提高憲法法庭作成判決或裁定的困難度；於實然面上，因目前憲法法庭僅有8位大法官，立法院多數黨團已於去年12月24日透過否決7位大法官全數人事同意權的方式，使憲法法庭陷於無法運作之危機。新修正之憲法訴訟法除將造成癱瘓憲法法庭外，更使得憲法法庭將可能受立法院之操縱，此將使權力分立的平衡狀態大幅位移至立法權，而破壞我國維護人權保障及確保憲法機關權力分立之現有機制。

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