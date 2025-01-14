民眾黨團提案砍10％總預算！ 減列2061億、凍結974億

台灣民眾黨立法院黨團舉行「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會，立委陳昭姿（左起）、麥玉珍、黃國昌、林國成、張啓楷出席。（記者陳逸寬攝）

2025/01/14 15:41

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院明將密集協商114年中央政府總預算，民眾黨團今日召開記者會公布，本次黨團提案總共包含刪減、通刪預算的數字為，減列2061億、凍結974億，大概佔總預算10%。民眾黨團提案刪減、刪除或凍結預算的部門包含監察院、內政部、NCC、文化部、勞動部、衛福部、內政部、財政部、農業部等。

民眾黨團今日召開「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會，黨團總召黃國昌批評，民國114年度總預算膨脹至3.1兆，浮濫編列、灌水到不行，浪費公帑排名第一的組合就是總統賴清德、行政院長卓榮泰雙人組。

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黃國昌說明，114年度監察院在國家人權業務編列4240萬，但民進黨過去簽了「聯合國反腐敗公約」，卻年年跳票未履行承諾，民眾黨團提案刪除該預算的一半2120萬、並凍結50%預算；再者，政院發言人李慧芝帶頭散播假訊息稱「財劃法」通過後總預算要重編，先前民眾黨團已要求撤換不適格的李，卻遭到政院已讀不回，因此提案刪減4156萬新聞傳播業務編列預算。

針對內政部預算，黃國昌認為，民眾黨支持民防，但內政部的全社會防衛韌性訓練工作中有民防訓練場地維運費3億，相關計畫根本隨便亂寫，因此提案刪除4000萬、凍結20%。

黃國昌續指，文化部的Taiwan Plus，本應將台灣聲音傳到國際，但數據顯示只是大內宣工具，顯背離當初設置目的，不當報導美國大選更致使國家形象受損，因此10億元預算中，黨團將提案刪除20%、凍結30%；此外，文化部每年數億補助媒體《中央社》，但該社新任社長胡婉玲過去在民視節目公然造謠霸凌案後，在內部調查時稱「滾床單」不是負面名詞，替霸凌者周玉蔻洗地，黨團提案刪除15%、凍結15%。

立委林國成提及，數發部民主網路之連結與創新，預算書計畫標題和計畫內容完全是兩回事，因此黨團提案凍結2億；再者，該部的獎補助預算，去年編列預算1億8千萬，今年暴增三倍到6億多，民眾黨團刪減4億；數位產業署更離譜，計畫多有重疊，編列40億用到哪邊？黨團直接刪減20億、凍結10億；NCC部分，民眾黨團要求減列一半、刪3758萬再凍結10%。

針對勞動部及衛福部預算，立委陳昭姿說明，本應該用來提升勞工福祉的就業安定基金，被濫用到首長個人辦公室裝潢、演唱會，挪用金額8000多萬元，因此「基金運用業務」原本編列1253萬8000元，黨團主張減列50%、凍結20%金額；衛福部原先編列綜合規劃業務預算3000萬元，則提案刪除1000萬、凍結1000萬。

黨團幹事長立委麥玉珍補充，就內政部及行政院本部相關預算，原先內政部編列業務費達25億7000多萬，本黨團提案刪除2億5000多萬，並凍結10%。

在財政部方面，立委張啓楷表示，財政部為選舉量身打造政策利多，卻輕率躁進，毫無風險評估及遠見，罔顧居住正義、青年或經濟弱勢族群之需求，公然助漲房價，慘淪炒房幫兇，對台灣經濟長遠穩定造成莫大傷害，因此相關業務費刪除7000萬、凍結3000萬。

就中央政府總預算，張啓楷說，黨團提案全數刪除經濟部撥補台電的1000億元、燃料費減列150億元；針對農業部預算，該部違背對立法院與農民的承諾，因此民眾黨團要刪除該部首長特別費預算；另，原本農業部業務費預算8億6384萬，黨團提案刪減3億4554萬、凍結2億多元，直到農業部願意將公糧收購價格調高為一公斤5元，相關預算才會解凍。

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