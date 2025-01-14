小英前總統老家年前送春聯，書法家維持特有傳統。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/14 14:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋山楓港地區是前總統蔡英文故鄉，當地鄉親八年前為了力挺小英，邀請書法名家蔡豐吉等人在小英祖厝舉辦熱鬧溫馨的現場揮毫送春聯活動，小英總統去年卸任，活動今年仍持續舉辦，盼傳遞濃厚的地方情感與文化風貌。

除了書法家現場揮毫，小英前總統侄子蔡義豐說，今年前總統蔡英文祖厝全新命名為「英House，楓港民主驛站」，象徵民主傳承與連結未來，「英」取及呼應蔡前總統名字，彰顯個人特色；「楓港」展現對地方的認同；「民主驛站」則傳遞蔡前總統對民主價值的堅守。「House」更融入國際化與現代感，以展現其任內在全球舞台的視野與建構空間包容開放的理念。

請繼續往下閱讀...

「英House¬_楓港民主驛站」執行長蔡義豐說，今年贈送春聯主題「歲月靜好」邀請蔡豐吉書寫，並請書法名家江景榮、吳麗泰、黃俊雄，羅燕雀、許鈺珮、陳學儀、王秀雲、范筱薇、林世發等出席揮毫，將「歲月靜好」的祝福化作一幅幅墨香四溢的藝術作品，讓每一幅春聯都承載美好祝願贈送給大家。

蔡義豐強調，歡迎各界朋友新春佳節期間蒞臨，這裡不僅是前總統蔡英文祖厝的新面貌，更是一座文化地標，承載個人、地方與民主的共同記憶。未來，這裡將持續凝聚地方情感、傳承民主精神，在這座民主文化地標中感受楓港的純樸風情。

小英前總統老家年前送春聯，書法家維持特有傳統。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法