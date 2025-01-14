黑熊學院種菜課一堂3840元？ 沈伯洋：國民黨造謠無下限

國民黨立委張智倫揭露內政部在2025年原本編列2218萬元竟然以密件形式逃避國會監督，逕自向地方警政單位指定推薦民進黨立委沈伯洋所領導的「黑熊學院」。沈伯洋反駁這個連連看也太誇張，連黑熊自己都不知道有這個預算。（圖由國民黨提供）

2025/01/14 14:34

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委張智倫13日揭露內政部在2025年原本編列2218萬元竟然以密件形式逃避國會監督，逕自向地方警政單位指定推薦民進黨立委沈伯洋所領導的「黑熊學院」。沈伯洋反駁這個連連看也太誇張，連黑熊自己都不知道有這個預算；國民黨今日進一步表示，黑熊學院開辦一堂要價3840元的種菜課，大酸沈伯洋無愧於黑熊學院創辦人，實在是商業鬼才、民主菜農、新台幣論述大師。

對此，沈伯洋中午透過臉書表示，國民黨繼續造謠，沒有下限。黑熊應該直接提告加重誹謗，如果國民黨無法證明「內政部給黑熊兩千萬」，那傅崐萁辭總召、朱立倫辭黨主席，不然造謠都沒有成本說不過去吧。

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沈伯洋指出，國民黨現在瘋狂打他，就是要移轉四個注意力，第一，今天他們把中配六改四排進議程，第二，掩蓋黃國昌提案再砍將近一千億預算，第三，掩蓋徐巧芯提案的反年改，第四，他們明天要面對「罷免回應民意記者會」。

國民黨表示，國民黨羅列黑熊學院過去爭議向內政部提出警告，無奈沈伯洋怒批國民黨造謠，指責國民黨沒有論述，批判國民黨會毀掉這個國家，然而國民黨捍衛中華民國的立場不會改變，也同意民防要認真投入。因此國民黨本著虛心求教、誠心致歉，聲明：「立委沈伯洋對不起，呼籲明天內政部有種就『公開』唯一指定黑熊學院，供全民檢驗，賴清德一定要在未來4000年讓沈伯洋賺好賺滿。」

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