統派拉攏小草連署「和平公投」 官員：國家主權怎能拿去談判

民眾黨上週六號召小草在中正紀念堂集結，聲援涉貪的黨主席柯文哲，訴求抗議「司法不公」，當天卻有統派人士在集會現場推動「和平談判公投」連署，主張跟中國進行和談可以避戰。（圖取自Threads）

2025/01/14 15:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨上週六號召小草在中正紀念堂集結，聲援涉貪的黨主席柯文哲，訴求抗議「司法不公」，當天卻有統派人士在集會現場推動「和平談判公投」連署，主張跟中國進行和談可以避戰。熟稔兩岸情勢的官員受訪表示，和平公投是一種「騙術」，國家主權怎能拿去與中國談判。

據了解，有統派人士11日在民眾黨抗議現場，高舉「統一無罪化」標語，並在現場發送「和平談判公投」意願書，鼓勵小草參與連署。主張要凝聚共識，推舉常設代表與大陸政府進行和平談判，以避免戰爭傷害兩岸人民生命財產。

請繼續往下閱讀...

對此，我方官員示警，和平協議不是為了和平，推動和平談判公投去跟中國共產黨簽和平協議，無法換來台灣的長治久安，這種公投其實是別有用心，安全單位可進一步調查，看有無配合中共對台統戰工作。

他強調，簽署和平協議答應中國所設政治前提，等於承認台灣是中國一部分，怎麼會把我國家主權，準備透過公投將它消滅掉？統派人士是在「自我矮化」，走一條斷送國家主權的途徑，中共也可藉此混淆國際視聽，這種公投不會得到人民支持。

成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，和平談判公投是中共所樂見的！藍白立委在國會強行修正通過「憲法訴訟法」、「選罷法」及「財劃法」三爭議法案，癱瘓憲法法庭，提高罷免門檻和挖走中央政府財源。中國會想利用台灣民間力量發動和平公投，推動要跟中國統一的政治訴求，以便對民進黨政府產生更大壓力。

洪敬富分析，白藍支持者是「雜牌軍」，有統派人士以外，也有「反共」民眾，共同目標是反對民進黨、反賴清德政府，但對中國的立場並不一樣，就算是小草也不是全然支持跟中國統一，但統派會去這種場合帶一些風向，對小草產生潛移默化的效果。

洪敬富說，中共宣稱中國是「全過程人民民主」，統派人士經常說中國也有民主，有些白營支持者或小草對中國認識不深的，只是想要和平或基於討厭民進黨等理由，可能會被統派帶風向，認為「抗中保台」都是假的，深信政府進行司法迫害，台灣公民社會要有所警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法