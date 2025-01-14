罷免6區藍委 桃園公民團體這週將在各地掃街連署

桃園市公民團體發起的「桃汰立委，罷免OUT」，今天在於龍潭區的陸軍龍城營區對面新增一處固定連署站，牧師陳曉煒掛好帆布看板後，在門口拍下團隊照。（記者黃政嘉攝）

2025/01/14 13:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體發起的「桃汰立委，罷免OUT」，今天再於龍潭區的陸軍龍城營區對面新增1處固定連署站，聯合罷免團隊發起人之一的牧師陳曉煒也在連署站幫忙，他對前天在楊梅推動罷免涂權吉遭到黑衣男子鬧場，表達「一方有難，八方來援」，這週計畫聯合團隊人力，在楊梅、新屋、觀音、大園等地掃街，喊出「光復桃園，六區全罷」，號召民眾響應連署罷免藍委。

「小心字跡不要歪掉哦」牛煦庭罷免案的領銜人牧師陳曉煒與3位志工一早即在龍潭連署站張羅連署事務，週一9點半開站，帆布看板還沒掛上，即有鄉親陸續走進站點簽署連署書，許多長輩不常寫字，填答時不時提問「這樣字跡可不可以通過？」70歲朱姓婦人今天也是簽完呂玉玲連署書即加入罷免團隊志工，她說，在家看到相關政治新聞就很生氣，擔心台灣被國會亂象搞垮，所以看到連署罷免訊息今天就趕來連署，也加入志工。

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陳曉煒表示，週日罷免團隊在楊梅新梅兒童公園受到黑衣男子鬧場滋擾，第1選區罷免團隊當晚即發出聲明，說一方有難，八方來援，黑衣男子鬧場事件發生前，罷免團隊3個隊伍出去，就收了約1000份連署書，相信第2選居的居民也絕對不會容忍這樣的事情發生，這周會盤點所有人力，聯合第2選區，在楊梅、新屋、觀音、大園等地，做掃街活動，相信會有更多民眾響應連署。

陳曉煒說，因連署罷免行動擴及桃市全區，因此喊出「光復桃園，六區全罷」，從第1階段繼續邁向第2階段，這次的連署熱度，如果夠努力，大概2月初，預計有3區到4區能通過第一階段連署，第5、第6選區推動罷免起步較晚，但維持目前熱度的話，在桃市很可能每個選區都能過第1階段。

陳曉煒也提到，近日在各連署站，很多民眾都問到，為什麼要罷免這些國民黨立委？罷免團隊主要針對兩點，第一點就是立委在立法院最重要的事情，就是為民眾立好法，讓人民能安居樂業，但從去年二會期開議以來，看到國民黨無非進行掏空法案、中國相關法案，民生法案根本沒排在前面，第二點，桃園市6區的國民黨立委，其實都變成「傅」隨組織，即傅崑萁的投票部隊，執行來自中國的意志，基於這些理由必須罷免。

上午9點半帆布看板還沒掛上，即有鄉親陸續走進站點簽署連署書。（記者黃政嘉攝）

「光復桃園，六區全罷」各連署站點訊息。（取自「桃汰立委，罷免OUT」LINE社群）

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