藍委推縮短中配入籍 郭昱晴批：配合統戰法案是不演了嗎？

郭昱晴質疑，近期「八炯」已揭露疑有20萬台灣人持有「中國身分證」，國民黨卻在此敏感時刻提出「配合統戰」的法案，「是不想演了嗎」？（資料照）

2025/01/14 14:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委游顥近日擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案」，要求比照外配規定，將中配入籍年限由6年縮短為4年。民進黨立委郭昱晴質疑，近期反共網紅「八炯」已揭露疑有20萬台灣人持有「中國身分證」，國民黨卻在此敏感時刻提出「配合統戰」的法案，「是不想演了嗎」？

郭昱晴今日（14日）中午在臉書發文指出，民眾黨立委麥玉珍去年就曾用《新住民基本法》偷渡「縮短中配入籍年限」，最後被民進黨阻擋，不過國民黨此時此刻又捲土重來，提案修正《兩岸人民關係條例》，目的與民眾黨提案一模一樣。

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郭昱晴提到，近期八炯和閩南狼揭露，已有近20萬名台灣人疑似持有「中國身分證」，引發民眾討論與憂慮，擔心造成國安危機，而國民黨卻在此情此景提出配合「中共統戰」的法案，郭質疑：「是不想演了嗎？」

郭昱晴指出，藍白接連提出危及國安的法案，還聯手阻擋沈伯洋及多名民進黨立委提出的「立委赴中須報備」法案，郭強調：「背後的主使者到底是誰？相信大家都看得出來！」

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