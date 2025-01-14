率民眾黨北市議員拜會議長戴錫欽 黃國昌：盼立院也能平和運作

台灣民眾黨代理主席黃國昌帶領北市議會4席議員，拜會議長戴錫欽。（記者田裕華攝）

2025/01/14 14:38

〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，已請辭黨魁一職，代理主席黃國昌今宣布將參選黨主席補選，並在上午帶領北市議會民眾黨4席議員拜會議長戴錫欽，他希望在議會國民黨過半下，仍給民眾黨議員揮灑空間。黃國昌也說，看到議長在北市總預算審查發揮調和鼎鼐讓跨黨派議員表達立場，最後和平結束，希望未來立法院運作也能平和進行。

黃國昌在拜會前受訪解釋，今天行程之前就排隊，北市議會有4位優秀議員，在柯文哲帶領下對市政嫻熟，也代表民眾黨精神為市民權益發聲，今天是希望以黨中央立場提供協助，也拜會議長希望中央地方合作，為北市爭取更好建設，他也希望議長讓民眾黨議員有發揮空間。

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被問起議會藍白合是否會因為京華城、台智光案有影響，他認為每個政黨都有主體性與價值、政策，民眾黨要努力的方向柯文哲已規劃清楚，作為第三勢力領頭羊，要在各縣市發掘更多人才，秉持務實、理性、科學，號朝更多人加入改革隊伍，過程中與其他政黨良性競爭本來就是民主常態。

黃國昌受訪後隨即與4位民眾至議長室拜會，他也向戴錫欽提到，國民黨在議會單獨過半，但還是要給民眾黨議員揮灑空間。戴錫欽則說，兩年前柯文哲也曾做過同樣請求，議會不管在委員會、議場、提案，議員發言都會充分尊重，小黨不管席次多少，都是民意代表。

北市議員陳宥丞說，議會無黨籍、新黨、社民黨議員都有表達意見的空間，也不會發生霸占主席台、超度的狀況。黃國昌也問戴錫欽是否曾遇過用肢體暴力阻止上主席台。戴錫欽則笑回，到目前為止上主席台都很順利。陳宥丞也說，民眾黨意見、黨團主體性都有充分表達，這是議會與立法院生態不同處，雖然有些議員在政論節目較針鋒相對，但回到議場仍是市政優先，以選區最大利益化討論。

黃國昌在拜會結束後，又與戴錫欽、民眾黨議員前往議會議場，黃國昌看到議員座椅直呼，比立法院舒服太多。黃國昌也一度走上議場備詢台。

黃國昌會後受訪說，他今天第一次到北市議會，也感謝議長對民眾黨議員的照顧，從地方需求聊到中央可努力的部分，討論議題包括長照、消防員待遇、電動車鋰電池危害，未來在立法院也會持續努力。他也說，看到議長在北市總預算審查發揮調和鼎鼐，讓跨黨派議員表達立場，最後和平結束，希望未來立法院運作也能平和進行。

被問起未來還有北士科、魚果市場爭議，是否希望藍白充分溝通，黃國昌說，台灣是法治國家，要回到依法行政，政黨彼此間不需要太多政治鬥爭與攻擊，重大建設攸關市民福祉，相信這是議會不同黨派議員都有的共識，在議長調和鼎鼐下，不同意見都能獲得尊重，最後仍有賴蔣萬安依法行政。

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