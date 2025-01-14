公民團體稱罷免連署已破第一階段 葉元之：民進黨勿當家鬧事

國民黨立委葉元之表示，民進黨為了奪權，結合罷免團體去煽動仇恨，各種造謠抹黑把板橋搞得烏煙瘴氣，令人感到遺憾。（記者林欣漢攝）

2025/01/14 14:21

〔記者林欣漢／台北報導〕罷免國民黨立委行動各地延燒，公民團體宣稱罷免國民黨板橋區域立委葉元之的連署，已經突破第一階段門檻，對此，葉元之今日表示，罷免的本質是民進黨在搞鬥爭，民進黨為了奪權，結合罷免團體去煽動仇恨，各種造謠抹黑把板橋搞得烏煙瘴氣，令人感到遺憾。

葉元之直言，公民團體就是「公開支持民進黨團體」的簡稱，背後都是民進黨，連署站是前立委羅致政幫忙找的，連署書是民進黨籍議員要求里長幫忙收的，請民進黨不要再演了，輸不起搞鬥爭，以後是不是要直接修法，國民黨選上都不算，過程已經讓板橋充滿對立，當家鬧事把台灣糟蹋成這樣，只有民進黨做得出來。

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對於公民團體指葉元之是「傅隨組織」，推動財劃法、選罷法等自肥惡法，葉元之說，欲加之罪，何患無辭，公民團體各種造謠抹黑把板橋搞得對立、烏煙瘴氣，日前他參加一場公祭，竟然有一名民進黨籍議員跑來挑釁他、偷錄音，結合公民團體去煽動仇恨罷免，已經到了失心瘋、沒人性的地步；甚至在歡樂耶誕城四處亂貼罷免貼紙，一個黨為了奪權、輸不起，破壞城市的發展，實在令人感到遺憾。

葉元之表示，財劃法幫新北市增加300多億元預算，對城市的發展有無幫助市長最清楚，財劃法通過那一天，新北市長侯友宜在凌晨一點傳訊息給他說「辛苦了」。以前辦會勘，路不平、水溝不通，都是因為沒有經費，現在地方政府有錢，有辦法打開交通瓶頸，市容變得更美麗，提升城市基礎建設及老幼福利。

葉元之指出，罷免團體稱財劃法通過後，國防預算、各項津貼都沒了，全部都是造謠，國防都是編在中央的特別預算，不會受到影響；教育經費很多是法定支出，也不會受到影響，反而是有些不該編列的預算不應編列，例如花很多錢養網軍，用納稅人的錢去洗大家的腦，認知作戰，難道洗腦比給大家津貼重要？數發部每一年幾百億預算，大家都不覺得他有做什麼事，這也可以縮編，零日攻擊一部片能得到1億多元的補助，錯誤政策撥補台電2千億，這些錢多得不得了，給地方政府3千多億卻說沒有，這是政府無能，請罷團不要再造謠抹黑，搞鬥爭對立。

葉元之強調，自己在立法院教育及文化委員會，致力於教育政策及教學現場的落差，例如，國中需要校安人員，他持續向教育部爭取，目前每校1名校安人員的計畫，已即將發佈實施；國小班班喝鮮奶、高中課綱等問題，都持續要求教育部改善；地方建設也不斷在爭取，例如，浮洲地區污水下水道建設，請國土署盡快提撥經費；泰板輕軌希望交通部盡快通過可行性研究；浮洲都市計畫也要盡快通過，沒有爭議的部分優先推動，這些地方都很有感。

葉元之表示，很多里長都跟他說，不會配合民進黨的惡罷，選民都清楚自己是認真踏實在做事，民進黨和罷免團體卻扭曲事實，充滿謠言及仇恨，但大部分台灣人還是良善的，這社會不會讓好人一直被壞人欺負。

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