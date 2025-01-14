黃國昌參選宣言延續柯文哲理念 李忠憲：矯情、空洞暴露虛偽

台灣民眾黨代理主席黃國昌。（記者田裕華攝）

2025/01/14 14:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪請辭，2月15日將補選黨主席。民眾黨代理主席、立委黃國昌宣布參選，並發文稱接續柯文哲改革理念。對此，成功大學教授李忠憲批評，黃的「改革宣言」延續該黨一向依賴製造煽動情緒的民粹模式，缺乏具體計畫與政策藍圖，矯情的核心和空洞未來願景，只暴露民眾黨的虛偽性。

李忠憲14日在臉書發文「黃國昌的『改革宣言』：矛盾的接班人與民眾黨的虛假未來」，提到黃國昌寫了一篇參選黨主席的文章，以「改革」與「堅守民主」為核心訴求，試圖在柯文哲「無法回來」的前提下，塑造自己為改革旗手與政黨守護者的形象。

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然而，李忠憲指出，黃國昌的論述存在嚴重矛盾與邏輯缺陷，可以透過以下幾點來解析其矯情本質：1.承接民粹模式：以「受害者」形象激發情緒。黃國昌把柯文哲描繪成「受迫害的英雄」，並把外界的合法檢討簡化為「民進黨黨國機器」壓迫。他試圖利用「民主受重創」的敘事來合理化柯文哲的問題，卻不談起訴書中明確的貪腐指控。

2.虛構歷史使命感。黃國昌把民眾黨形容為「得來不易的火苗」，並將其與台灣人民的民主追求掛鉤。然而，這種說法帶有一種強行綁架歷史正當性的傾向。3.道德正當性的流失。黃國昌試圖以「柯文哲心繫政黨未來」來為其辯護，但這無法回應外界對黨內貪腐、權力過度集中及缺乏監督的質疑。

4.「接班」論述矛盾。黃國昌在文中極力表現對柯文哲的忠誠，但實際上，他的策略更像是為了切割與重塑黨的形象鋪路。他所謂「讓柯文哲驕傲」只是一種策略性表態，實際目的是為了鞏固自身權力。

5.矯情的核心。黃國昌提出「誠實的思辨」與「務實的科學方法」，作為未來改革的基礎，但這些只是空泛的口號，缺乏具體的行動計畫與政策藍圖。他避談民眾黨在政策上缺乏一致性的問題，也沒有回應外界對柯文哲貪腐的指控，僅僅依靠情緒訴求來維繫支持者的信任。這種空洞的論述只會進一步暴露民眾黨的虛偽性，削弱其未來的競爭力。

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