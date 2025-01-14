黃國昌提砍近千億總預算 網轟：為了權力和仇恨禍國殃民

立委郭國文分享，民眾黨代理主席、立委黃國昌要刪除近1000億預算的提案表，從內容中可看到15項刪減項目，包含減列軍事裝備及設施3%、減列大陸地區旅費80%、大幅減列或刪除媒體政策及業務宣導費等。（圖擷自臉書）

2025/01/14 13:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院即將密集協商總預算案，希望在休會前完成總預算案三讀，民進黨立委郭國文今日則發文分享，民眾黨代理主席、立委黃國昌要刪除近1000億預算的提案表，從內容中可看到15項刪減項目，包含減列軍事裝備及設施3%、減列大陸地區旅費80%、大幅減列或刪除媒體政策及業務宣導費等，郭國文批評黃「就是個不在乎國家發展的小器政客」，臉書粉專「黑暗流浪者」也針對各項逐一發文砲轟黃國昌「惡意滿滿」、「為了權力和仇恨，可以禍國殃民到這種地步」。

立委郭國文在臉書發文分享，黃國昌要刪除近1000億預算的提案表，郭國文質疑「今天黃國昌不演了，不只宣布參選民眾黨黨主席，更表態他才不管中央編列預算是否合理，他就是要刪除近1000億預算！」並指「財劃法三讀通過後，藍白已經從中央搶走3753億，現在民眾黨為了效忠柯文哲，還特別針對法務部，竟然連打詐的宣傳經費也要刪到一毛不剩」，他也諷刺黃「為了效忠柯文哲有必要搞成這樣嗎？」

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郭國文也質疑，「黃國昌已經不是理性審查預算，已經不在乎政府能否順利運作，滿腦子只想著如何為他競選黨主席加分，不惜犧牲民眾權利，也要作秀來爭取民眾黨員票」、「立法院不是你競選黨主席的舞台，這種惡劣的提案，凸顯你就是個不在乎國家發展的小器政客」。

臉書粉專「黑暗流浪者」也質疑黃國昌的總預算案提案表「惡意滿滿」，並針對各項提出相關質疑：

1.黃國昌要嘛對數發部跟NCC有深仇大恨，要嘛就是中共的在地協力者，因為數發部跟NCC是台灣對抗中國資訊戰最重要的兩個機關，黃國昌卻提案把它們的多項預算全數刪除，形同解除台灣對抗中國資訊戰的武裝。

2.第11項大幅減列或刪除媒體政策及業務宣導費，等於是進一步削弱政府反制資訊戰的能力，因為這會讓政府沒錢宣傳施政成果，再配合中國的資訊戰，加深一般民眾「政府都沒在做事」的錯誤印象。

3.第1項大陸地區旅費，黃國昌要求減列80%，其實最該被管制的應該是立法委員跟藍營縣市首長，而非中央機關。因為公務員前往大陸地區有極嚴格的法令管制，立法委員跟藍營縣市首長卻幾乎無法可管，結果管制最嚴的人員經費要被大砍，管制不到的卻完全不管（沈柏洋提的法案還一直被擋），根本就是在作秀而已。

更嚴重的是，刪減這項旅費包括財稅機關、經濟部和國安部門的公務旅費，這樣相關機關不能赴中國出差，也無法去跟中國協商雙方經貿相關事務。再加上那些賣台立委縣市長赴中幾乎無法可管，他們等於直接可以掌控所有對中事務，架空中央，甚至可能改變現狀。

4.第2項國外旅費及出國教育訓練費，黃國昌要求減列60%，所以黃國昌是打算要求未來因公出國和奉派至國外受訓的公務員自掏腰包嗎？

被刪減的國外旅費還包括外交部，如此一來可以阻止國家公務員吸收新知與國際接軌，還能阻止台灣對外國際交流，用心非常險惡。

5.第3至8、10及12項，減列國內旅費、水電費、房屋建築養護費設施及機械設備養護費、設備及投資、委辦費、一般事務費、設備及投資費，甚至把購買車輛費用全數刪除，無疑將會嚴重影響中央政府的正常運作。以後公務員出差旅費沒得請領，機關得節約水電費，硬體設備老舊還沒錢維護整修，就連車子年限到了也沒錢換，政府再也無力依公務人員保障法第18條的規定，提供公務人員執行職務必要之機具設備及良好工作環境，根本就是不給你經費卻要你拿出頂級業績的超級慣老闆嘛。

6.第9項的減列軍事裝備及設施3%最嚴重，無疑是在弱化國防，這就是赤裸裸的賣台行為。

7.第15項顯示，黃國昌要求刪減939億7,500萬元（還多打了一個元，文書能力真是優秀），刪減金額幾乎是財劃法的四分之一，這不是在試圖癱瘓政府，什麼才是試圖癱瘓政府？



「黑暗流浪者」批評黃國昌，「民意代表在評估是否減列預算時，通常會參考前一年度的執行結果，然而黃國昌根本不管這些，只是在亂砍一通，而且砍得結果幾乎都會大幅削弱政府的施政和對抗中國的能力」。

「黑暗流浪者」也質疑，黃國昌顯然非常清楚砍哪些預算可以癱瘓中央政府，這些砍法形同斷腳筋的行為，很難不讓人懷疑他已經正式取代柯文哲，成為最新的中共在台代理人。「黑暗流浪者」也提到「為了權力和仇恨，可以禍國殃民到這種地步，黃國昌才是最該被罷免的不適任立委，一個必須從政壇消失的垃圾政客」。

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