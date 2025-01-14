林佳龍明啟程參與帛琉總統就職典禮 探索產業交流、強化民主供應鏈

外交部亞太司司長藍夏禮表示，外交部長林佳龍一行將於1月15日啟程，並於18日返國，期間將與帛琉總統惠恕仁就台帛合作計畫交換意見。（記者黃靖媗攝）

2025/01/14 13:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍將以總統特使身份，代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往帛琉參與總統就職典禮，祝賀帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）連任。外交部亞太司司長藍夏禮表示，林佳龍一行將於1月15日啟程，並於18日返國，期間將與惠恕仁就台帛合作計畫交換意見，且與業者一起實地探索兩國產業交流及技術合作的機會。

藍夏禮今日於外交部例行記者會表示，我國友邦帛琉共和國去年11月舉行總統、副總統及國會議員選舉，選舉結果由現任總統惠恕仁連任，副總統候選人歐宜樓（Raynold Oilouch）也以高票當選；帛琉訂於當地時間今年1月16日舉行新任正副總統就職典禮，外交部長林佳龍將以總統特使身分代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往帛琉祝賀，彰顯台帛篤實邦誼。

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藍夏禮指出，為落實總統賴清德去年12月「繁榮南島 智慧永續」之旅訪問我國太平洋邦交國所提出之「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」三大目標，及具體實踐賴清德訪問帛琉時與惠恕仁共同擘畫的台帛經貿緊密合作關係願景，林佳龍除將率領官方特使團外，同時也帶領我國產業考察團赴帛琉實地瞭解當地商務及投資環境，結合我國產業優勢及「總合外交」策略，以在帛琉全力推動「榮邦計畫」，協助強化友邦帛琉經濟韌性，共同促進區域民主、和平與繁榮發展。

藍夏禮指出，林佳龍此行將代表賴清德向惠恕仁、歐宜樓及帛國各界政要表達我國誠摯祝賀，並就台帛合作計畫交換意見。

藍夏禮說明，林佳龍訪帛期間，也將與台灣的觀光、醫療、港務、水產養殖、資通訊等業者一起實地探索兩國產業交流及技術合作的機會，在強化台灣優勢產業、布局全球的同時，協助創造帛琉產業升級契機，進而強化民主供應鏈的夥伴關係，實踐繁榮友邦經濟的願景。

藍夏禮表示，我國與帛琉邦誼篤睦，雙方共享民主、自由及人權的共同理念，在氣候變遷、基礎建設、農漁業技術、醫療衛生、教育文化、觀光、司法、人道救援及體育等領域密切合作，成果豐碩，廣受帛琉各界肯定；兩國未來將在既有的堅實基礎上持續合作，推動共榮互惠的夥伴關係，深化台帛邦誼。

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