為何參選黨主席？ 黃國昌停10秒長嘆：關鍵是與柯文哲長談

民眾黨代理主席黃國昌今日宣布將參加黨主席補選。（記者田裕華攝）

2025/01/14 13:20

〔記者蔡思培／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴，已請辭黨魁一職，由黨籍立委黃國昌暫時代理。黃國昌今日宣布將參加黨主席補選，上午到台北市議會拜會時被問原因，黃國昌一度停頓約十秒、長嘆一口氣後透露，真正參選關鍵是與柯文哲的長談。對於前民眾黨立委蔡壁如指「誰願意承擔就支持誰」，他說，接下來爭取每一位黨員同志的支持。

黃國昌今天上午帶領民眾黨4席台北市議員拜會台北市議會議長戴錫欽，會前接受聯訪時，被問起最後點頭投入黨主席補選的原因？不過，黃國昌聽到問題後卻停頓約10秒，再長嘆一口氣，他解釋，真正參選關鍵是與柯文哲的長談，柯文哲心心念念的都是民眾黨發展，柯文哲努力打拚下，台灣第三勢力開拓了不容易得來的空間與堅強團隊，民眾黨的發展與台灣民主發展息息相關。

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黃國昌也指，柯文哲常勉勵團隊，「民眾黨以一人政黨起家，絕對不能以一人政黨持續」，這幾年大家努力打拚，民眾黨為台灣政壇栽培許多明日之星，北市4位議員就是最好見證。

黃國昌也說，當柯文哲遭受賴清德政府追殺，柯文哲「用個人身體、意志對抗新威權體制、國家機器追殺時，民眾黨每個人都沒有退縮空間」，大家能攜手繼續前進、「承繼主席交代任務，為台灣政治、第三勢力繼續壯大改革隊伍，吸引更多優秀人才加入」，是大家共同承擔、責無旁貸的使命。

不過媒體也關心，蔡壁如也稱「誰願意承擔就支持誰」。黃國昌說，爭取每一位黨員同志的支持，是他成為候選人的責無旁貸的任務，他會與黨員、支持者清楚報告接下來的工作，想要落實的理念、承繼主席交代的任務也是他的責任，「民眾黨每一份子都很重要，能毫無保留針對黨交換意見，是他本來就該做的事情」。

民眾黨代理主席黃國昌（中）今天上午到台北市議會拜會議長戴錫欽，會前受訪。（記者蔡思培攝）

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