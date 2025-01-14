批黃國昌刪光法務部打詐預算 綠委：不顧國家發展的小器政客

民進黨立委郭國文於臉書貼出民眾黨團針對總預算案的提案表，批評民眾黨立委黃國昌已表態不管中央編列預算是否合理，他就是要刪除近1000億預算，甚至把法務部打詐宣傳經費全刪了，「凸顯你就是個不在乎國家發展的小器政客。」（記者謝君臨翻攝）

2025/01/14 12:20

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜明（15）日起將密集召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算案。民進黨立委郭國文稍早於臉書貼出民眾黨團針對總預算案的提案表，批評民眾黨立委黃國昌已表態不管中央編列預算是否合理，他就是要刪除近1000億預算，甚至把法務部打詐宣傳經費全刪了，「凸顯你就是個不在乎國家發展的小器政客。」

114年度總預算案，於去年8月22日經行政院院會通過，歲入共編列3兆1534 億元，較113年度增加4282億元，約增15.7%；歲出共編列3兆1325億元，較 113年度增加2806億元，約增9.8%。

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對於總預算案審查，民進黨團幹事長吳思瑤表示，目前得知最新消息，民眾黨將提出500個刪減或凍結預算的提案，國民黨則為2500個。其中，民眾黨提案刪減和凍結的預算高達3千億，等於是1/10總預算案經費。

郭國文則表示，黃國昌不演了，今天不只宣布參選民眾黨黨主席，更表態他才不管中央編列預算是否合理，他就是要刪除近1000億預算。他說，財劃法三讀通過後，藍白已經從中央搶走3753億元，現在民眾黨為了效忠前主席柯文哲，還特別針對法務部，竟然連打詐的宣傳經費也要刪到一毛不剩。

郭國文批評，從這個提案可見，黃國昌已經不是理性審查預算，已經不在乎政府能否順利運作，滿腦子只想著如何為他競選黨主席加分，不惜犧牲民眾權利，也要作秀來爭取民眾黨員票。「立法院不是你競選黨主席的舞台，這種惡劣的提案，凸顯你就是個不在乎國家發展的小器政客。」

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