挺四接？傳基隆中山區24位里長將表態 謝國樑：別刻意動員

台電協和電廠改建第四天然氣接收站即將召開環評初審會議。（記者盧賢秀攝）

2025/01/14 11:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆協和發電廠興建第四天然氣接收站環評審查在即，基隆市工商團體和中山區24位里長願意站出來贊支四接；基隆市長謝國樑今天表示，市府尊重里長自由表態，不要刻意去動員，才能表達基隆市真正的民意。

基隆協和發電廠改建「四接」，過去各界反對、贊成的聲音都有，不過昨天有工商團體公開表態支持，同時傳出中山區24位里長將站出來，在環評當天表態支持四接，里長說天然氣比以前燃重油的污染降低很多，因此願意支持四接。

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不過外界解讀里長民意被綁架，謝國樑今天被問到此事表示，一方面尊重里長的自由表態，同時也希望大家不要去刻意的去動員，就讓民眾跟地方民代自由表達自己的心聲，這才是真正基隆市民的民意

對於市府的態度，謝國樑表示，市府很重視四接環評這件事，市府將組一個專案小組，在今天內要把關於四接論述清楚、定調。

謝國樑也表示，目前考慮由副市長邱佩琳帶領居處首長來參加環評，不過他說，市府的立場不會因為誰參加或沒有參加環評而有任何的改變，市府的論述就是維護基隆市民的權益。

基隆市長謝國樑表示尊重里長自由表態。（記者盧賢秀攝）

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