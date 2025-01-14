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    首頁　>　政治

    高市3首長功成身退 陳其邁獻花感謝為高雄付出

    高市副秘書長陳盈秀（右２）、主計處長李瓊慧（右１）退休，農業處長張清榮（左１）卸任，市長陳其邁今獻花3人，感謝為城市的付出。（記者王榮祥攝）

    高市副秘書長陳盈秀（右２）、主計處長李瓊慧（右１）退休，農業處長張清榮（左１）卸任，市長陳其邁今獻花3人，感謝為城市的付出。（記者王榮祥攝）

    2025/01/14 11:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府副祕書長陳盈秀、農業局長張清榮、主計處長李瓊慧，將於1月中旬功成身退；市長陳其邁今在市政會議前頒贈獎章並獻花，感謝3位首長為高雄付出許多，市府團隊更抱以熱烈掌聲與歡呼，給3人最高雄的祝福。

    陳盈秀歷任區長、民政局副局長、副秘書長以來，對民政業務相當熟稔，除襄助各項業務，更費時許久、以絕對誠意在退休前夕打動鳳山火車站旁牴觸戶，化解長達8年的拒遷僵局。

    李瓊慧歷任高市議會會計主任、高市稅捐處長、高市主計處長，除帶領主計團隊落實普查、完善主計工作，還致力將會計、主計專業透過大數據分析，與各局處攜手推動多項業務。

    張清榮原本是從大樹農會被挖角到市府，任內除偕同各農會致力農產品國內外行銷、推動價格平穩，更積極推動智慧農業，讓高雄農業從產銷到品質都不斷升級，卸任後將回鍋農會系統繼續發揮長才。

    市長陳其邁今特別在市政會議前，頒獎、獻花感謝3位首長位大高雄的付出，全場則頻頻報以熱烈掌聲夾帶歡呼聲，用高雄的熱情祝福3人。

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