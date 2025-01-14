僑委會：歐美反制孔子學院 使我國僑務工作阻力下降

立法院外交及國防委員會15日將邀請僑務委員會委員長徐佳青報告「因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大我國經貿實力」。（資料照）

2025/01/14 12:32

〔記者黃靖媗／台北報導〕因應台灣在國際中的艱難處境，外交部積極推動總合外交與二軌外交，也藉由僑委會、僑民的力量拓展我國國際參與。僑委會最新報告指出，僑委會每年鼓勵僑團運用海外人脈，協助舉辦各類活動，去年共成功發起46個地區的111場次活動，觸及10萬6601人次；由於歐美國家對孔子學院加以反制，使部分親中僑團日趨低調，讓我國僑務工作所受阻力降低。

立法院外交及國防委員會明（15）日將邀請僑務委員會委員長徐佳青報告「因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大我國經貿實力」，並備質詢。

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僑委會書面報告指出，綜觀國際形勢，當前俄烏戰爭和以哈衝突仍持續，且中國、俄羅斯等威權政體仍不斷對國際秩序構成威脅，在全球民主國家面臨前所未有挑戰的背景下，台灣與全球民主陣營的合作空間大幅增加，如近來歐美等國家皆針對「警僑事務服務站」及「孔子學院」等具干涉主權或意識形態干擾舉措加以反制，使部分親中僑團活動日趨低調，讓我國僑務工作受到阻力略有降低。

針對總合外交，報告指出，全球目前有超過200萬台僑、6000個僑團、1000所僑校與17萬畢業僑生校友，僑民社群能量構成了台灣與世界的重要聯繫橋梁，若能有效引導運用，應能在協助總合外交工作推動上事半功倍。

報告也指出，僑委會每年鼓勵僑團運用海外人脈，爭取當地主流人士的支持，協助舉辦各類活動，推動台灣參與世界衛生大會（WHA）、聯合國等國際組織，於去年成功發起46個地區的111場次活動，共計有616個僑團參與，並觸及10萬6601人次。

報告說明，與正式外交工作相比，僑務工作有較大彈性，透過與僑民社群聯繫合作，以文化、教育、經濟交流等方式推動雙邊實質合作，更靈活的來面對國際間的複雜局勢與挑戰，協助政府外交工作開拓更多合作機會。

報告指出，僑委會也積極協助海外僑界持續舉辦各類活動，提升台灣國際能見度並宣揚台灣多元文化，例如，由AREA Ruhr與台灣心協會在德國波洪魯爾大學共同籌辦的台灣日、德國齊陶市每年「跨文化週」中的台灣日活動，以及參與澳洲南澳多元文化節、雪梨威洛貝（Willoughby）春天街市等大型活動，藉由台灣美食、民俗表演等，推廣台灣傳統文化。

展望今年僑務工作，僑委會表示，將著重鞏固與擴展海外僑界力量，透過全球綿密的僑團、僑校、商會組織、留台校友會及華文媒體等組織架構，將長期深耕經營海外僑區人脈資源，轉換成當台灣有需要時，能夠共同來為台灣發聲，並持續爭取海外僑民與國際支持，配合總合外交政策，助力國家邁步向前。

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