鄭淑心指柯文哲試圖接觸習近平竊國賣國 黃國昌嗆：路人甲蹭熱度

台灣民眾黨立法院黨團舉行「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會，黨團總召黃國昌拿出一疊預算書指控行政院浮報預算。（記者陳逸寬攝）

2025/01/14 11:30

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲身陷政治獻金案，柯時任募款執行長鄭淑心昨指控，柯文哲2015年就想透過沈慶京等人牽線，試圖藉此接觸習近平，痛批柯竊國又賣國，並透露柯在去年立法院長選舉時主動接觸民進黨想談立法院長選舉事宜，卻被民進黨拒絕。對此，民眾黨代理主席黃國昌今日反嗆，鄭一個路人甲，出來蹭什麼熱度？

黃國昌受訪時表示，不知道鄭淑心的消息來源是什麼，但他跟柯主席去年1月2日討論立院龍頭選舉時，據他記憶所及，完全沒有鄭淑心的角色，「鄭作為一個路人甲，請問她現在出來蹭什麼熱度？」

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黃國昌也說，自己知道的事情剛好跟鄭在外面散播的假消息完全相反，當時是民進黨有2組人跑來拜託柯文哲，一組是行政院長卓榮泰，另外一組則是外交部長林佳龍，卓當時還說謊稱絕對沒有介入，結果後來被自打臉。

黃強調，明明是民進黨兩組人跑來拜託柯文哲、民眾黨，結果卻反過來說是民眾黨去找民進黨，是非是可以這樣顛倒的？而當初事發過程，自己也在臉書寫得非常清楚。至於所謂的鄭淑心，「我加入民眾黨以來，從來沒聽過這個人。」

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