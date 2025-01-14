藍白強拉警消退休所得替代率引反彈 全教總：公教人員產生強烈相對剝奪感

藍白強拉警消退休所得替代率引反彈 ，全教總今開記者會要求標準一致。（記者林曉雲攝）

2025/01/14 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕藍白強拉警消等人員退休所得替代率上限至80％，引發公教人員不平反彈。全國教師工會總聯合會今（14日）開記者會，理事長侯俊良表示，立院於1月7日通過修法提高警消人員退休所得替代率，退休給予應有基本公平性，強化對警消人員退休保障，但打破退撫給予「基本公平原則」，讓公教人員產生強烈相對剝奪感。

侯俊良表示， 軍公教警消權利義務相同，在提升警消所得替代率後，全教總要求朝野停止差別待遇，要求「標準一致，儘速撥補公教退撫」、「公平正義，返還年資補償金」、「完整配套，停降替代率並同步撥補」、「導正錯誤，取消年改天花板」、「優化機制，調薪與調整退休所得應參考重要民生物價指數」。

請繼續往下閱讀...

侯俊良說明，立院在總預算審議時應將「政府超徵稅額應優先補足114年總預算編列數額與依「撥補計劃」分10年應撥補數額之差距」，以及「115年政府總預算應依113年銓敘部「撥補計劃」分10年撥補退撫基金新缺口，每年撥補公務人員194億元與教育人員123億元之數額。」加入主決議。

公教補償金自救會理事長施文平表示，適用新制的公教人員，原本立法要用公務預算補償，但後來卻予以刪除，造成107年前退休的公教有補償金，107年之後的卻領不到。

以35年年資公教為例，原所得替代率75％，降10年至60％。國民黨立委柯志恩表示，公教退休所得替代率每年下降1.5％、降10年，降到今年第6年已經可以停止。

民眾黨立委張啟楷表示，年金要公平，軍公教警消勞要平衡，政府去年超徵5270億元，今年撥補勞退1300億元，公教撥補也要補足。

國民黨立委洪孟楷表示，修改警消等人員退休所得替代率後，接下來就是公教人員退休所得替代率停降加撥補。

行政院長卓榮泰在立院通過修法當日則指出，挺警察也顧國家財政永續是政府的責任，兩題並非選擇題，政府始終雙軸並進、穩健前行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法