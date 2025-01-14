正式表態參選民眾黨黨魁！ 黃國昌：壯大台灣第三勢力

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今日宣布將投入黨主席補選。（記者陳逸寬攝）

2025/01/14 11:06

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，日前請辭黨魁一職，交由黨內立委黃國昌接任代理主席，民眾黨昨公告自今日起展開報名參選作業，黃國昌今日宣布將參選黨魁，並提出壯大台灣第三勢力、團結民眾堅定前行的口號，喊出「同志們，我們一起努力，讓柯主席回來時，為這個團隊感到驕傲。」

黃國昌今早在黨團記者會後接受訪問，被問及是否會報名參選主席補選，他表示，會在適當的時候做自己決定的宣布，現在是立院黨團記者會，在處理預算事情。

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記者會結束後，黃國昌則在臉書發文表態，將投入黨主席補選，並回顧入黨時與柯文哲的互動過程，黃稱，台灣的第三勢力是得來不易的火苗，對台灣民主未來的發展至關重要，絕對不能熄滅，是他與柯文哲主席一直以來共同的信念。

黃國昌指出，自2023年11月16日，他與柯文哲主席同台宣布加入民眾黨之後，他有機會與柯數度深入討論台灣民主的進程與未來的挑戰，也因此越發堅決相信這條道路所指引的方向；如今，因為當權者感受到威脅而運用黨、檢、媒鋪天蓋地迫害柯文哲，甚至明目張膽地在法庭上要脅他辭去黨主席一職，顯然是以消滅「台灣民眾黨」這個初扎根於台灣土地的進步力量為最大目的。

黃國昌聲稱，即便柯主席心中最關心的，並不是自己未來的命運、而是民眾黨與台灣的發展，但是，在面對這樣的挑戰時，主席也不得不暫時卸下這個他親手培育出來的、無比疼惜的政黨，用一個人的身體與意志，獨自對抗正在形成的新黨國機器。在台灣民主法治遭受重創的時刻，他沒有事不關己的空間、更沒有畏懼退縮的權利。

「民眾黨是一個很年輕的政黨」，黃國昌認為，但它所乘載著的是這塊土地上的人民在歷史長河中，一代又一代、永不停歇追求公平正義的信念。這個信念的存續，才是今天台灣能夠昂首闊步所不可不具備的條件。

黃國昌透露，在前一次與柯文哲主席對談至夜深的討論中，柯對自己的案情一字未提，心心念念的都是民眾黨的未來，並多次叮囑「民眾黨以一人政黨起家，但不能以一人政黨持續」。柯文哲主席將這樣的信念貫徹在行動中，現在這些責任，就輪到民眾黨的同志們一起扛下。

「在柯主席因外力逼迫而餘下的黨主席任期內，我認為政黨需要做到三件事！」黃國昌說明，第一、延續柯文哲主席「開放包容」的精神，透過2026的地方選舉，為台灣發掘更多適合共同引領社會踏實進步的領導者，讓人民親眼看見並且相信，民眾黨是一個兼具企圖心與理念，最與社會脈動貼近，並勇於為政見與願景負責的政黨。

黃國昌續指，第二、堅守民眾黨創黨以來、由下而上凝聚共識的草根精神，堅定民主與改革的原則，與台灣公民社會一同茁壯，台灣是台灣人的台灣、不是民主進步黨的台灣，民眾黨有無可迴避的歷史責任，節制過度膨脹的權力，站在人民的立場發聲；最後，必須接起柯所開始的火種，持續不懈地構築台灣未來發展的藍圖，通過誠實的思辨、負責任的態度與理性、務實、科學的方法，團結更多台灣人民加入他們改革的行列。

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