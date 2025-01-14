何謂大民主？ 學者劉曜華：台灣沒有自己新首都 先遷國會至中台灣

台灣中社前社長劉曜華建議國會遷中台灣。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/14 11:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對國會亂象，台灣中社前社長劉曜華表示，大民主時代台灣人在談國家觀時，不要忘記這個國家，尚未打造自己的國家新首都，他認為台北不適合當首都，而台灣的首都太胖，應該減壓，而在解除國會亂象的同時，更大的民主，應詮釋是要遷都中台灣、啟動國會遷建台中，已有方案要打造成功嶺成為國會山莊。

逢甲大學都市計劃與空間資訊學系專任副教授、中社前社長劉曜華表示，台中這幾年有一些改變，把中正路中港路、中清路整併改名為台灣大道，而全國沒有一個地方有台灣路及台灣大道為路名，台灣建立新國家首都第一步，台中人在台中灑下基礎。

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劉曜華表示，大民主時代台灣人在談國家觀時，必須不要忘記一個重要因子，這個國家未打造自己的國家首都。

他指出，過去有幾百年台灣首都大部份在南部，而台南是台灣人首都有200多年，台中曾短暫成為台灣省的省城，但未建構完成，1894年省城改在台北，日本來繼承這個省城，打造總督府，國民政府來繼續沿用，而大家所談中華民國政府，其總統府已是第8間，我們要打造台灣人國家新首都。

劉曜華並指出，現在立法院還有2棟是違章，是便宜行事的台灣國會的建築，中央在1993年編了300多億元預算未執行，1999年又編了200多億元，顯示台灣人一直希望有自己的新國會，但後來未蓋出來。

他指出，外交部長林佳龍在任中市長時，主動提案，認為台灣首都太胖，應該要減壓，建議遷都中部，林佳龍提出首都減壓，國會應先搬遷，並規劃把烏日成功嶺打造成為國會山莊，大家已發現北部可能不適合做台灣首都。

劉曜華表示，在可解除國會亂象的同時，中部人有義務提出中台灣可成台灣新國家首都構想，要啟動國會遷建台中，而且打造出台灣人自己的國家新首都，而更大的民主的詮釋就是要遷都中台灣，讓立法院遷到美麗中台灣，有八卦山、火炎山、大肚山屏障住，還有中興新村世界文化遺產，承接台灣下階段更大的民主。

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