藍白否決憲訴法覆議案 卓榮泰：強烈遺憾、將採後續作為

卓榮泰今出席第一屆國家食農教育傑出貢獻獎，會前被媒體問及憲訴法後續如何處理。（記者劉信德攝）

2025/01/14 10:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，並在昨日送出覆議案咨文給行政院、總統府，行政院長卓榮泰今（14日）表示，政院是唯一可提出覆議的憲政機關，對未能應邀到立院報告憲訴法提覆議，這代表是一無可逆轉的結果，表達強烈遺憾，並強調會在憲法規定下採取後續因應作為。

卓榮泰今出席第一屆國家食農教育傑出貢獻獎，會前被媒體問及憲訴法後續處理時表示，政院身為唯一可提出覆議的憲政機關，對憲訴法提出覆議已善盡憲政機關責任，對於無法應邀到立院報告說明，代表此為一無可逆轉的結果，也對此表達強烈遺憾，也指出因覆議案依程序須經過總統核可再移請立院提出覆議，之前就已對總統賴清德報告覆議案的最終結果。

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卓榮泰進一步指出，已聽到許多公法學者提出後續的憲法救濟相關程序的論述與觀點，也提出各種釋憲案的不同案例說明，已委託政委林明昕蒐集各方意見並繼續研議，將會在憲法規定中以同樣態度採取後續的因應作為，目前的想法與目標是希望可持續維持憲法五院的體制運作，希望可讓大法官會議保障人民的基本權利。

行政院後續的救濟，是在法案生效前提出司法訴訟常見的「預防性權利救濟」，讓司法院斟酌是否受理；或是搶在總統公布後、但法案還未生效的3天內，循釋憲途徑並聲請暫時處分；以及法案生效後，再聲請釋憲及暫時處分，尚未定案。

依憲法規定，覆議遭否決後，立法院必須送出覆議案咨文至總統及行政院，法案經行政院長副署後，總統應於10天內公布；且法律經公布後也非立即生效，依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算，第3日起發生效力，以時程推估，立院昨送出覆議咨文，總統最遲須在23日完成公布，新法最晚25日生效。

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