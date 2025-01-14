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    公平會4位委員人事案 立院定於17日院會投票

    公平會主委李鎂。（資料照）

    公平會主委李鎂。（資料照）

    2025/01/14 10:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（14）日通過朝野協商結論，將於17日院會報告事項結束後，接續處理公平交易委員會人事同意權案，針對現任公平會主委李鎂等4位被提名人進行投票，投票時間為1小時。行政院送至立法院的報告指出，李鎂等4位被提名人具相關領域豐富的專業學識或實務經驗，學養俱優，希望立法院支持同意。

    公平會4位委員任期將於1月31日屆滿，行政院去年10月底提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，任期均自今年2月1日至 2029年1月31日止。

    行政院送至立法院的報告指出，依公平會組織法第6條第1項規定，公平會委員應遴選具有法律、經濟、財稅、會計或管理等相關學識及經驗的人士擔任。這次公平會委員的提名，經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才。

    而依公平會組織法第4條第7項規定，公平會委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額1/2。這次提名4人中，1人為民進黨籍，其餘3人為無黨籍；任命後公平會委員有民進黨籍1人、無黨籍6人。

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