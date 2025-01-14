民眾黨釘孤枝拉國民黨撐場 吳靜怡諷：藍白合目前只能演到這時候

民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝）活動，民眾黨代理主席黃國昌（中）。（資料照）

2025/01/14 10:22

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨11日號召支持者到台北市自由廣場「釘孤枝」，聲援民眾黨前主席柯文哲並抗議司法不公，媒體人吳靜怡發文質疑，這場萬人遊行的舞台上，沒有公民團體、沒有第三勢力言論領袖、沒有名人願意加持，且民眾黨自身完全沒有政治明星，而過去號稱打破藍綠高牆的民眾黨，這次居然是靠國民黨撐，「還在象徵威權體制的自由廣場喊著謝謝國民黨」。她為此諷刺黃國昌「一分經營民眾黨、三分談藍白合、六分壯大自己！」

吳靜怡在臉書發文指出，民眾黨的這場萬人遊行，已經走入與柯文哲的最後告別。她表示「舞台上，曝光了極大隱憂，沒有公民團體、沒有第三勢力言論領袖、沒有名人願意加持，甚至暴露了柯文哲這七年來，民眾黨完全沒有政治明星」。

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吳靜怡也質疑，「打破藍綠高牆下的民眾黨，舞台上居然是靠國民黨撐！直接定調了，藍白就是合作，而且還在象徵威權體制的自由廣場喊著謝謝國民黨」。

吳靜怡批評，這場遊行彰顯出黃國昌完全沒有聚眾魅力，常常直播破三萬人觀看，但想到現場看看俊俏臉龐的人卻是少之又少，如果扣除台中開上來的遊覽車人數，雙北恐怕不到兩千，再看看場外，無論統促黨拉布條、國民黨推罷免、公投連署等等，民眾黨幾乎並沒有事要推動，恐怕只剩下柯文哲的殘餘價值來消費。

吳靜怡也指出，國民黨一邊合作卻是一邊擠壓限縮民眾黨發展！她分析「民眾黨陳琬惠是柯文哲欽點再戰宜蘭縣長，但國民黨也不可能放棄提名宜蘭人選，黃國昌當了主席，不只有新北議員席次壓力，更考驗全國議員席次成長，國民黨會把現有席位讓出來嗎？不可能！」

吳靜怡認為，藍白合目前只能演，演到確認民進黨大罷免的氣勢消彌之後，才會各自努力，但若大罷免整個氣勢年後衝了上來，藍白都有可能被雙殺。

吳靜怡也表示，柯文哲是「最大政治詐騙犯」！鄭淑心揭露了柯文哲一直都在騙的野心。並指「原來柯文哲擔任台大醫師開始，就是有主動佈局想要成為政治人物的企圖，並且利用『台灣就是台灣人的台灣』來吸引深綠金主和支持者，獲得政治光譜上最大共識的選票」。

吳靜怡指出，柯文哲成為市長之後，再想盡辦法要獲得習近平的聯繫管道，開始跟廖萬隆等人緊密接觸，甚至在民眾黨創立後，廖萬隆一直以來都有一席之地！這樣的柯文哲如果真的當上總統，難道要把整個台灣都送出去當金權交換的禮物嗎？有夠恐怖。

吳靜怡感嘆，鄭淑心和柯文哲的多年革命情誼，就被陳智菡和陳佩琪的官司打翻了，她表示「淑心姐本來就低調也少提起過去，當初沒有鄭淑心的笨，哪來柯文哲幹上市長呢？真心換了絕情」、「有時候，我們故事時間的軸線重疊，拼湊全貌，就像是一本現代失敗政客的紀錄片」。

民眾黨111「拒絕綠色威權 還我司法正義」（釘孤枝）活動，國民黨謝龍介、吳宗憲等17名立委站台。（資料照）

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