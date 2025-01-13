賴清德宣示強化溝通 行政立法協調會議13日擴大召開

行政院13日中午邀集立院民進黨團7長、8委員會召委，於行政院召開擴大行政立法協調會報，會中聚焦今年中央政府總預算。（資料照）

2025/01/13 23:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德8日在官邸召開派系要角便當會，面對朝小野大的國會僵局及未來政策推行面臨困境，賴清德下令強化行政立法溝通平台後，行政院13日中午邀集立院民進黨團7長、8委員會召委，於行政院召開擴大行政立法協調會報，會中聚焦今年中央政府總預算，也決定下會期將固定於政院召開協調會報，針對重要政策與法案強化協商與論述。

據了解，行政立法協調會報由行政院長卓榮泰親自主持，副院長鄭麗君、政委馬永成等人均出席，秘書長龔明鑫則請假，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘等人，以及立院8個委員會召委均出席，會議進行約一個半小時。

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與會人士表示，由於今年總預算尚未三讀，會議聚焦在總預算，財政部長莊翠雲也親自出席，雖然會中並未對細項討論，但對於藍白可能提出的刪減與凍結案，有相關因應。卓揆在會中提醒，要確實掌握各項提案，各部會該溝通就溝通。

有民進黨立委認為，從財劃法、老人福利法、警察人員人事條例等，甚至近日的人工生殖法修法，執政黨都是被動回應朝野攻防，而近來的行政立法的會議，多在柯建銘辦公室舉行，鄭麗君不一定經常與會，多是副祕書長王貴蓮前來，但王只能將立委意見帶回，若鄭麗君有與會，溝通更有效率。

政院人士則解釋，過去財劃法修法時，卓揆也曾在行政院與民進黨團幹部與立委溝通，鄭麗君也透過行政立法協調會議，與黨籍立委共同討論的議案超過40餘案，此次是在賴總統宣示要強化行政與立法溝通後「擴大」召開。

該名人士指出，立院即將休會，目前預估藍白不會再推爭議性法案，至於未來新會期，盼固定在政院召開行政立法會報，並由鄭麗君主持，與黨團保持暢通的溝通及協調管道，尤其是重要政策與法案，進一步強化協商與論述。

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