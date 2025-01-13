強化日歐晶片外交 政院經濟外交工作小組列專案推動

行政院經濟外交工作小組日前召開首次會議，由院長卓榮泰親自主持，並要求「台日半導體合作」未來以專案管理形式，並與中東歐國家合作的「韌性計畫2.0」一同納入工作小組中，強化半導體晶片外交。 （中央社）

2025/01/13 23:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經濟外交工作小組日前召開首次會議，由院長卓榮泰親自主持，拍板「台巴（拉圭）智慧科技園區案」及「台菲（律賓）全面深化專案」，此外，卓揆也要求「台日半導體合作」未來以專案管理形式，並與中東歐國家合作的「韌性計畫2.0」一同納入工作小組中，強化半導體晶片外交。

行政院經濟外交工作小組已召開4次籌備會議，日前召開首次正式會議，包括國發會、經濟部、外交部及國科會等部會首長均出席。會議確認工作小組運作機制與架構，卓揆擔任召集人、行政院副院長鄭麗君與政委馬永成一同出任副召集人，外交部長林佳龍擔任策略小組召集人，負責規劃政策議題，聯手推動經貿外交。

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據指出，卓揆在會中特別提及經濟部對日本「半導體策略」的前瞻性，建議在經濟部提供外交部「台日半導體合作」的相關進度與資料後，未來以專案管理形式推進，深化台日雙邊政務及經濟關係，也將與台灣和中東歐國家合作的「韌性計畫2.0」一同納入工作小組中，由外交部協助經濟部提出統籌規劃方案。

事實上，郭智輝上週在年終記者會談及今年工作展望，也特別提到促成與日本半導體供應鏈合作。他指出，今年第1季或第2季將在日本九州福岡設置具官方色彩的服務公司，也會簽署保護我國廠商的相關協議，服務進駐熊本的產業園區業者。

德國是以台積電德國廠為核心，與波蘭、捷克形成歐洲晶片三角發展半導體產業聚落，經濟部已在捷克設立台灣貿易投資中心。至於菲律賓，郭智輝表示，鎖定在呂宋島北部，土地面積大，我方盼投入基礎建設及電力建設，投資菲律賓「緊鑼密鼓」計畫中。

此外，經濟外交工作小組也談及「台泰智慧城」合作案，官員指出，此案不僅是台灣輸出智慧解決方案的成功案例，也是台灣與新南向及印太地區國家建立夥伴關係的重要象徵。近年台泰關係有著顯著突破，包括去年6月雙方簽署新版「投資促進及保障協定」、泰國進一步開放並未設特定終止期限的對台免簽措施。

官員強調，未來工作小組將結合台灣的經濟與產業優勢，深化與戰略利益一致或理念相近國家間的關係，進一步拓展台灣在印太地區及國際的空間，實現賴清德總統「價值外交」和「經濟日不落國」的政策願景。

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