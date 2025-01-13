蔡壁如曾找她盼團結「敵人的敵人」 王婉諭還原2次見面細節

時代力量主席王婉諭。（資料照）

2025/01/13 21:45

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨立委蔡壁如今日在專訪時稱，為擴大民眾黨地方組織機會，她不只找國民黨，連時代力量主席王婉諭都找，就算會讓黨內不高興，但應該要團結「敵人的敵人」。對此，王婉諭晚間還原她與蔡壁如2次見面的細節，並強調「只有與台灣民主為敵的人才是我的敵人」。

針對有媒體報導提及蔡壁如聯繫王婉諭，是為了要幫涉貪遭起訴的前民眾黨主席柯文哲找外援，所以要團結敵人的敵人，王婉諭澄清，她和蔡壁如在去年9月短暫見過2次面，一次是為了邀請蔡參加「第三勢力興衰研討會」，另一次就是9月21日的研討會當天。

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王婉諭坦言，她純粹是覺得蔡壁如見證了一黨興衰，也是同樣的原因，邀了吳崑玉，還請姚人多來主持研討會。

另外，有媒體報導蔡、王同台參加的台中地方創生論壇，王婉諭強調，事實上，她們根本沒碰到面，而在碰面的有限時間內，蔡壁如分享了一些立委經驗、對台灣政治的想法和民眾黨的困境，也確認研討會發表稿件的方向，但完全沒談到柯案，更不要說什麼救援柯文哲。

「大家都很清楚我對柯文哲的看法。」王婉諭直言，可以救柯文哲的，大概只有他自己和他的辯護律師，不會是她，也不會是現在每天高喊司法迫害的民眾黨。

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