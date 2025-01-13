驚爆柯文哲曾積極接觸習近平對口 鄭淑心：最大政治詐騙犯！

鄭淑心加碼爆料柯文哲當上台北市長後，曾積極接觸中國國家主席習近平的對口。（圖翻攝自鄭淑心臉書）

2025/01/13 22:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金假帳案遭起訴並羈押，昔日募款執行長鄭淑心日前爆料，過去她曾幫柯文哲辦了不少募款餐會，會把募到的錢交給柯妻陳佩琪，且她有朋友捐錢給柯文哲到現在都沒拿到收據；陳佩琪跳出來反駁，指控鄭淑心抹黑，並對她提告。對此，鄭淑心今天（13日）特地拍影片回應，並加碼爆料柯文哲當上台北市長後，曾積極接觸中國國家主席習近平的對口，怒斥柯文哲「賣國」！

曾為柯文哲學生的醫師許富舜日前踢爆，柯文哲會把不明來源的金錢帶回家；隨後柯文哲2014年北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心開第2槍，指柯文哲當年與民進黨的人進行初選時，若有募款的錢都會交給陳佩琪，且最近和身邊友人聊天，他們談到當時出錢出力，甚至還幫柯募款，卻沒有拿到收據，如今看到柯陷入政治獻金弊案，才發現過去其實就有很多地方有疑點。

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面對指控，陳佩琪批許富舜、鄭淑心汙衊抹黑，揚言提告。據了解，台北地檢署已收到陳佩琪對許富舜、鄭淑心2人提告妨害名譽的狀紙。

對此，鄭淑心今天在個人臉書PO出影片回應，「柯文哲你不是雍正，我不是呂四娘，無法一命抵一命的回擊。面對柯文哲在台灣擁有8席立委第3大黨的提告，我早已卸甲歸田，勢單力薄，就只能以自殺式的回應，以死謝罪，讓大家知道史上最大政治詐騙犯柯文哲的真面目！」

她接著爆料，柯文哲當選台北市長後，2015年要辦雙城論壇，開始積極接觸習近平的對口，當時柯文哲借了凱達格蘭學校（前總統陳水扁創立從政人士的培訓機構）的辦公室，宣稱要見一位雲林人，2人就在裡面密室會談。起初鄭淑心並沒將此事放心上，直到去年1億2000萬豪宅看房爭議被爆出來，而且是柯文哲金主「鎢鋼大王」廖萬隆陪看時，她才知道廖萬隆與習近平頗有交情，過去習近平還是廈門副市長時與廖萬隆結識，後來習近平仕途扶搖直上，2人還是保持聯繫，而她懷疑廖萬隆就是習近平的對口。

鄭淑心繼續說道，她後來向商界的朋友提到此事，但對方稱廖萬隆只是「小咖」，出手並不大方，真正大方的是威京集團主席沈慶京的友人、前國際奧會委員吳經國，吳經國才是習近平的直接對口。商界的朋友還向鄭淑心表示，沈慶京可以在2018年雙城論壇坐主桌的原因，就是因為幫柯文哲居中牽線這些重要人物。

鄭淑馨痛心表示，以前支持柯文哲，是以為他清廉、公開透明，沒有想到現在卻是一屁股爛帳，什麼錢都敢拿，柯文哲不只竊國還賣國，放任自家立委與藍營毀憲亂政、踐踏司法，這一切讓她痛心至極，「我很想以死謝罪，當然也是沒什麼辦法，只能把這個柯文哲真實的面貌講給大家聽。」

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