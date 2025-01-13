新財劃法新北多拿374億怎分配？ 議員林銘仁要求市府專案報告

財政收支劃分法修正案三讀通過後，新北市預估可多拿374億元的預算，民進黨籍市議員建議安排市府專案報告，預先說明規劃推動哪些重要建設與福利政策。（記者董冠怡攝）

2025/01/13 21:12

〔記者董冠怡／新北報導〕財政收支劃分法修正案三讀通過後，新北市預估可多拿374億元的預算，市長侯友宜喊出基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼，民進黨籍市議員林銘仁今天在臨時會提議，雖然中央尚未公布，但是地方可以未雨綢繆，在議程上安排市府專案報告，預先說明規劃推動哪些重要建設與福利政策。副議長陳鴻源裁示，3天後提供書面資料，屆時再評估是否需要新增專案報告。

林銘仁表示，新北市研究發展考核委員會8日於市政會議中，以「打造宜居新北 加速建設與福利」為題進行專題報告，說明因應財劃法修正，新北市統籌分配稅款預計可增374億元，侯友宜也說新年度將以三大方向照顧市民，攜手中央努力讓台灣更好，看來侯已對使用方式胸有成竹。

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林銘仁指出，市議會作為新北市最大民意機關，市府應向民代說明三大方向具體內涵，而非透過媒體轉述，不要求侯友宜來市議會，不過至少要由副市長等級官員報告。

議員廖宜琨提到，既然市府都已發布新聞稿，明確表示新增財源規劃用於交通、水利、文教、運動休閒、醫療健康、警消建設與社會福利七大面向，尤其關注幼兒、長者、婦女及特教生需求，未來將投入至少一成預算在社福政策，代表侯友宜心中已有藍圖，而且目前即便沒有精準的數字，但是概數已經出爐，可以百分比告知分配方式。

議員陳偉杰認為，財劃法修正後內容尚未實施，當然地方會有期望值跟目標，但現在來談仍太早，應待確定數目撥款之後，再行討論要否專案報告比較恰當，不然都是天馬行空，在塵埃落定前，都有可能出現其他變數。

副市長朱惕之說，立法院已三讀通過財劃法，然而截至目前為止尚未發布實施，現況仍是一片混沌，倘若法定預算已確定，一定會在相關預算書中編列清楚。

此外，關於三重區六張街建案「莘聖沐光居」鄰損案，市議員張維倩要求工務局進行專案報告，陳鴻源裁示安排在大會時報告。

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