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    金門縣政府人事大搬風 綜發處長王中聖唯一政務官任用

    金門縣政府發布最新人事命令，首任綜合發展處處長王中聖（黑西裝者）是唯一政務官任用。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府發布最新人事命令，首任綜合發展處處長王中聖（黑西裝者）是唯一政務官任用。（記者吳正庭攝）

    2025/01/13 21:11

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天發布最新人事命令，包括縣府首任產業發展處處長李銘培在內共有16位1、2級正、副主官、管異動，其中，首任綜合發展處（原行政處）處長王中聖是唯一政務官任用（見文末註），均將自1月16日起生效。

    縣府表示，2020年起推動組織變革，並經縣議會審議通過的「金門縣政府組織自治條例」部分條文及編制表修正案已於去年9月26日公布，將自今年1月16日施行。

    縣府此次異動是縣長陳福海上任2年多來第15波主官、主管人事安排，也是因應組織改革重點，將建設處分設「產業發展處」、「城鄉發展處」，並於「產業發展處」下新設「青創及產業輔導科」，專責推動青年創業及地方產業創新輔導相關事務。原由財政處「投資發展科」掌理的投資招商業務移入產業發展處的「工商及投資發展科」。此外，行政處也更名為「綜合發展處」。

    新任主官、主管異動名單有：

    1、縣府產業發展處處長李銘培51歲，畢業於國立交通大學土木工程學系，曾任縣府建設局課長、縣港務處副處長、縣公共車船管理處處長、縣府觀光處交通行政科科長、副處長、處長、縣府建設處副處長及工務處處長等職務。

    2、縣府城鄉發展處處長黃儒新，53歲，國立交通大學土木工程學系碩士，曾任縣府工務處科長、副處長、處長及建設處處長等職務。

    3、縣工務處處長張瑞心63歲，銘傳大學觀光事業學系碩士，曾任縣金沙鎮公所課長、金湖鎮公所課長、縣府交通旅遊局專員、觀光處副處長、縣港務處處長、縣府工務處處長、觀光處處長、建設處處長及參議等職務。

    4、縣府綜合發展處處長王中聖，43歲，國立金門大學國際暨大陸事務學系碩士，曾任縣府觀光處處長、民政處處長及機要秘書等職務。

    5、縣文化局局長陳榮昌60歲，國立政治大學東亞研究所碩士，曾任縣金門日報社記者、採訪主任、總編輯、社長、縣府行政處副處長、民政處副處長、縣文化局科長及副局長等職務。

    6、縣稅務局局長葉于綺53歲，畢業於國立高雄應用科技大學企業管理學系，曾任本府財政處科長、副處長、本縣稅務局科長及副局長等職務。

    7、縣動植物防疫所所長施清文46歲，國立中興大學獸醫學系碩士，曾任縣動植物防疫所技士、課長、交通部民用航空局金門航空站組員及縣畜產試驗所課長等職務。

    8、縣畜產試驗所所長王智育48歲，國立金門大學海洋事務研究所碩士，曾任台東縣長濱鄉長濱國民小學幹事、縣府行政處科員、科長及社會處科長等職務。

    9、縣大同之家主任王麗娟57歲，國立金門大學中國大陸研究所碩士，曾任縣文化局課員、縣採購招標所課長、縣府教育處科長及縣家庭教育中心主任等職務。

    10、縣公共車船管理處處長何佩舉52歲，國立金門大學土木工程學系碩士，曾任縣港務處技正、副處長、處長、交通部航港局技正、縣府觀光處科長、副處長、縣文化局副局長、縣府民政處副處長及行政處副處長等職務。

    此外，其餘因此異動的人事還包括：原行政處處長陳金增調縣府參議、原公共車船管理處處長李文堆調陞縣府產業發展處副處長、原大同之家主任許一傑調陞縣府綜合發展處副處長、縣府薦任秘書何桂泉調陞縣文化局副局長、縣地政局副局長吳志偉調縣稅務局副局長、原縣府建設處副處長陳彥志調縣府城鄉發展處副處長。

    （註：政務官是政治任命，多依附政黨而任公職。事務官經公開考試，進入政府機關。）

    金門縣政府發布最新人事命令，共計有16位一、二級正、副主官、主管異動。（金門縣政府提供）

    金門縣政府發布最新人事命令，共計有16位一、二級正、副主官、主管異動。（金門縣政府提供）

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