憲訴法覆議案咨文送抵 政院：審慎評估下一步

立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，並在今送出覆議案咨文給行政院、總統府。圖為行政院。（資料照）

2025/01/13 19:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，並在今天送出覆議案咨文給行政院、總統府。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院已於下午4時35分許，收到立法院函知有關政院憲法訴訟法移請立院覆議結果。為維護權力分立的憲政體制正常運作，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。

行政院後續的救濟，是在法案生效前提出司法訴訟常見的「預防性權利救濟」，讓司法院斟酌是否受理；或是搶在總統公布後、但法案還未生效的三天內，循釋憲途徑並聲請暫時處分；以及法案生效後，再聲請釋憲及暫時處分，尚未定案。

請繼續往下閱讀...

依憲法規定，覆議遭否決後，立法院必須送出覆議案咨文至總統及行政院，法案經行政院長副署後，總統應於10天內公布；且法律經公布後也非立即生效，依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算，第3日起發生效力。以時程推估，立法院今天送出覆議案咨文，總統最遲須在23日完成公布，新法最晚25日生效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法