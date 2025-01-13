黃國昌烙英文卻被笑程度差 許美華：缺乏對自己的基本判斷力

黃國昌在「111釘孤支」遊行活動上烙英文，結果被網友質疑英文口說能力。（資料照）

2025/01/13 20:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨11日舉辦「111釘孤支」遊行活動，抗議司法對前主席柯文哲不公，康乃爾大學法學博士出身的代理主席黃國昌當天致詞還特地烙英文告洋狀，但卻糗狀連連，讓大批網友質疑其英文程度。對此，科技專家許美華直言，黃國昌也炫耀英文能力卻鬧笑話，這就是一個政治人物缺乏對自己的基本判斷力。

「111釘孤支」活動上，黃國昌以英文致詞，向國際控訴賴清德獨裁政權。但尷尬的是，黃國昌當天雖然拿著講稿，卻頻頻卡詞，而且有不少脫稿內容，文法也錯誤百出，其演講片段在網上曝光後，釣出大批網友揶揄。

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許美華昨天就在臉書發文，稱如果自己的英文口說像黃國昌那樣，真的會不敢上台，看完當天黃國昌的英文演說，尷尬癌發作，「那樣的英文口說程度敢出來炫耀，我真佩服他的勇氣。為什麼要自曝其短？或許小草真的那麼好騙，只要烙幾句英文就是國際菁英，草類就會高潮。但我認真懷疑，長期情緒失控、歇斯底里又極度自戀的國蔥，已經失去對很多事的正常判斷力了。」

今天她再PO文透露，昨天評論黃國昌英文口說能力後，有小草跑去質問她「敢嘲笑康乃爾博士的英文？賴清德的英文口說不是更糟糕嗎？英文又不是我們的母語，講這個為酸而酸有什麼意義？」許美華表示，「我昨晚發文一開始就說了，沒有要嘲笑他的英文，我驚訝的是，國蔥完全失去政治人物該有的判斷能力。」

「過去他一向自豪自己能精準掌控造勢風向，怎麼會讓自己掉漆的英文變成河道上的笑料？這是他不該犯的低級錯誤。他的英文口說不佳是事實，如果小草連這個都聽不出來，我也沒辦法。自己想要show off（炫耀）英文，但結果完全反效果，我是感嘆他過度ego（自我）到失去正常辨識能力。」

許美華直言，「賴清德如果自知英文不夠好，卻在沒必要的場合想烙英文炫耀，一樣會被酸的。你以為賴清德不知道自己強項不在英文嗎？他沒傻到去跟蔡英文、蕭美琴比賽嘎英文。他在潘孟安母親告別式上擔任「點主官」，用台語不看稿一口氣一字不漏的唸完150字的點主文。他知道自己的強項在台語，這就是政治人物對自己的基本判斷力。」

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