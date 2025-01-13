挺台立陶宛前外長藍斯柏吉斯：熱愛民主自由國家要互相幫助

立法院副院長江啟臣（右）會見立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（左）。（記者林欣漢攝）

2025/01/13 18:51

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院副院長江啟臣今日下午會見立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）伉儷，藍斯柏吉斯指出，熱愛民主自由的國家要互相幫助，並勇敢發聲打破沈默。他以當年第一個承認立陶宛是國家的冰島為例，雖然冰島在「挺立」以後馬上面臨蘇聯制裁，仍願意打破沈默為立陶宛發聲，因此立陶宛非常理解得到民主國家支持的感覺，會堅定捍衛民主自由的價值，持續深化台灣和立陶宛的夥伴關係。

藍斯柏吉斯表示，這次除了自己與妻子，還有許多來自立陶宛的訪問團正在台灣各地訪問，顯示台立雙邊早已有非常多的合作計畫正在進行中。

請繼續往下閱讀...

藍斯柏吉斯說，雖然立陶宛剛歷經政黨輪替，但新政府對台的政策與方針都有延續性，「我們現在已經不用再去一一的解釋，我們為什麼要去跟台灣互動，因為大家都知道台灣是非常重要的合作夥伴。」

藍斯柏吉斯表示，過去所做的一切都只是非常小的一步，相信未來雙邊一定會跨出更大、更重要的一步。

藍斯柏吉斯提到，自己的祖父是立陶宛的國父，立陶宛剛從蘇聯獨立出來時，面臨許多挑戰，但也得到非常多民主國家盟友的支持，冰島是第一個承認立陶宛的國家，雖然冰島在「挺立」以後馬上面臨蘇聯制裁，仍願意打破沈默為立陶宛發聲，因此立陶宛非常理解得到民主國家支持的感覺。

藍斯柏吉斯認為，許多人會避免談論這些議題，但也有人會願意打破沉默。因為即便不去討論，這些人民、土地的問題也依舊會存在，要真正的解決問題，應該都要更勇敢發聲，熱愛民主的人們應該互相幫助，相信未來雙邊會有更加緊密的合作。

江啟臣歡迎藍斯柏吉斯首次來台訪問，也同時感謝過去在COVID-19疫情期間，立陶宛對台捐贈疫苗，並且在WHO（世界衛生組織）會議中為台發聲。

另外，江啟臣也接見英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat），此行是圖根哈特首次訪台，他表示，衷心感謝台灣過去以來做為英國非常重要的盟友，很欽佩台灣站在民主自由的最前線，並且扮演非常堅定的角色。

圖根哈特指出，台灣的半導體科技是帶給世人重大禮物，造福全人類。未來面臨世局的挑戰，台英雙邊必須持續加強對彼此的了解與認識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法