黃國昌烙英文告洋狀讓網友笑翻 胡川安：比中學生還差！

黃國昌11日在民眾黨「釘孤支」集會上致詞。（資料照）

2025/01/13 18:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨上週六（11日）舉辦「111釘孤支」遊行活動，抗議司法對前主席柯文哲不公，代理主席黃國昌當天致詞時特地烙英文告洋狀。事後卻因頻頻卡詞、錯誤百出遭網友揶揄。國立中央大學中國文學系助理教授胡川安也忍不住酸黃國昌的英文程度「比中學生還差！」

柯文哲日前再度遭羈押後，民眾黨不但指控民進黨政府操縱司法對柯文哲進行政治打壓，還在X平台發全英文聲明稿告洋狀，「111釘孤支」活動上，康乃爾大學法學博士出身的黃國昌也特地烙英文向國際控訴賴清德獨裁政權。可尷尬的是，撇開口音不談，黃國昌當天雖然拿著講稿，卻頻頻卡詞，而且有不少脫稿內容，文法也錯誤百出，其演講片段在網上掀起熱議。

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胡川安今天就在臉書發文酸：「好可怕！剛剛聽了康乃爾大學法學博士的英文，比中學生還差！難道他們看重他的法學素養？欸！好像也怪怪的……」

網友則紛紛表示，「法學有問題就算了，英文還爛成這樣」、「照稿唸還唸成這副德行……」、「他是不是讀康乃爾的時候都在跟中國人混啊？這英文真的爛到哭」、「說得很好，下次別說了」、「康乃爾的同學們，你們的程度被你們學長拉低了」、「是沒有到爆爛，但這跟我說康乃爾的，這種程度我真的不太相信」

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